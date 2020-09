De Belgische ambassadeur die geaccrediteerd is voor Slowakije is de afgelopen twee weken tweemaal op het matje geroepen over de zaak-Chovanec. Dat verneemt Knack bij Buitenlandse Zaken.

Ghislain D'Hoop, de Belgische ambassadeur geaccrediteerd bij Slowakije, is de afgelopen weken tweemaal op het matje geroepen door de Slovaakse regering. Aanleiding is het overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi na hardhandig politie-optreden. D'Hoop sprak met de Slowaakse premier Igor Matovic op 25 augustus en werd gisteren door de minister van Buitenlandse Zaken Ivan Korcok geconvoceerd. 'De ambassadeur heeft van ons een duidelijke boodschap meegekregen dat de noodzakelijke juridische procedures niet te lang mogen duren', aldus Korcok. Peter Moors, de topman van het departement Buitenlandse Zaken, verduidelijkt aan Knack: 'De Slovaakse regering en onze ambassadeur hebben elkaars standpunten verduidelijkt. Het komt er voor België nu op aan om in de verdere behandeling van de zaak de dingen te doen zoals het hoort', aldus Moors.