De jongerenbeweging Youth for Climate reageert 'geschrokken en geschaamd' op de laatste beslissingen en uitspraken van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Vooral de vraag dat de federale overheid het Belgische klimaatdoel bij de Europese Unie zou heronderhandelen, schoot in het verkeerde keelgat. 'Je berooft ons van een leefbare toekomst', klinkt het maandag fors in een persbericht.

Ons land moet voor het 'fit-for-55'-plan van de Europese Commissie tegen 2030 de uitstoot met 47 procent terugdringen, maar volgens Demir moet Europa op zoek naar een beter evenwicht tussen Oost- en West-Europa. Dat standpunt is niet nieuw, het staat ook in een visienota van de Vlaamse regering.

Youth for Climate hekelt in een persbericht dat vele van onze buurlanden wél de Europese doelstellingen halen of zelfs willen overstijgen. 'Het feit dat Vlaanderen ervoor gezorgd heeft dat België zonder federaal akkoord op COP26 (de klimaattop in Glasgow, red.) is aangekomen en we daardoor niet de Europese doelstellingen konden halen, was al meer dan beschamend', zegt Anuna De Wever. 'En nu durft Demir ook nog eens te eisen dat België op nationaal niveau minder zou moeten doen?'

De jongerenbeweging eist directe actie met behulp van wetenschap en expertise. 'We begrijpen niet waarom Zuhal Demir alles blijft blokkeren', aldus nog De Wever. 'Alle grote hefbomen om meer klimaatambitie te genereren in België liggen op haar domein.'

