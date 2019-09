Kamerlid Yasmine Kherbache is kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof.

Dat meldt De Tijd maandag en het nieuws wordt bevestigd bij haar partij SP.A.

Kherbache (47) studeerde rechten en begon haar politieke loopbaan op het kabinet van toenmalig premier Elio Di Rupo. In de vorige legislatuur zetelde ze in het Vlaams Parlement. Bij de recentste verkiezingen haalde ze een zetel in de Kamer.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden met minstens vijf jaar ervaring op de teller. De kandidaten moeten minstens veertig jaar oud zijn. De Kamer en de Senaat leggen afwisselend een lijst met kandidaten voor. Ditmaal is het de beurt aan de Senaat. De lijst moet steun krijgen van een tweederdemeerderheid.

Kherbache wil volgens De Tijd Erik Derycke opvolgen bij het Grondwettelijk Hof. De gewezen minister van Buitenlandse Zaken, eveneens een socialist, maakt sinds 2001 deel uit van het Hof en bereikt eind oktober de pensioenleeftijd van 70 jaar. De afspraak zou zijn dat zijn vervanger opnieuw uit socialistische rangen zou komen.

Zondag raakte bekend dat Ecolo voormalig voorzitster Zakia Khattabi naar voren schuift voor het Grondwettelijk Hof als vervangster van Jean-Paul Snappe. De transfers van Khattabi en Kherbache zouden neerkomen op het einde van hun politieke carrière, terwijl de Antwerpse socialiste nog niet zo gek lang een mandaat bekleedt in de nationale politiek.