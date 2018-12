Yamila Idrissi (SP.A) is in 2019 geen kandidaat meer

'Ik voel dat mijn verhaal bij de SP.A voorbij is', kondigt ze in een interview in Knack aan.

Idrissi is één van de zes Brusselaars die in het Vlaams Parlement zetelen. Ze was in 2003-2004 lid van het Brussels en het Vlaams Parlement. Daarvoor was ze kabinetsmedewerker van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en nadien adjunct-kabinetschef van minister van Werk Peter Vanvelthoven.

Sinds 2009 is ze Vlaams parlementslid. In 2007 kreeg ze de Wablief-prijs voor haar autobiografie Kif-Kif, met Tessa Vermeiren als coauteur.

'Ik wil een afscheid in schoonheid. Wat overheerst, is dankbaarheid voor alle kansen die ik heb gekregen. En vooral voor het draagvlak dat mijn werk in Brussel heeft gekregen. Bij elke verkiezing had ik meer voorkeurstemmen: mijn politieke strijd werd van onderuit gedragen', zegt Yamila Idrissi. 'Ik zal in mei 2019 niet meer deelnemen aan de verkiezingen. Ik wil mijn engagement elders voortzetten, ik wil impact blijven hebben op de samenleving. Waar of hoe, dat weet ik nog niet' vervolgt ze. Na tien jaar heeft Idrissi het gevoel dat haar verhaal bij SP.A voorbij is. 'Ik heb gezegd wat ik te zeggen heb'.