Xander De Rycke: ‘Ik woon in Zwijndrecht. Het milieu probeert míj te vermoorden’

Binnenkort staat Xander De Rycke in de Lotto Arena. Hij is ook een van de stemmen in de animatieserie Hamsters.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De brief die in de bus viel met de boodschap dat het water binnenkort voor één dag wordt afgesloten, maakte me boos. Ik heb veel te doen én een baby, dus handig is dat niet. Een mens kan wel emmers vullen, maar hoeveel precies?

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Het internet uitzetten. We gaan op zoek naar de grote modem en knippen de kabels door. Geef toe: we hebben het geprobeerd, dat internet, maar het is mislukt.

Wat is uw grootste prestatie?

Dat ik na zeventien jaar nog altijd stand-upcomedian ben. Toen ik op mijn achttiende begon, kreeg ik vooral te horen dat dit geen job was, en dat er al zeker geen carrière mee te maken viel. Maar kijk, we staan er nog.

Wat is uw grootste mislukking?

Het onderhouden van mijn eigen lichaam. Ik probeer, maar hoelang het nog meegaat, weet ik niet.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ja. Ik zou op z’n minst graag een huis bezitten in Londen of Los Angeles. Niet omdat dat betere landen zijn dan België, maar omdat ik daar zo veel dingen leuk vind, als hoer van de popcultuur. Als je in dit land een muzikant wilt zien, of een voorstelling met topacteurs, kun je alleen maar hopen dat België op de tourlijst staat. Terwijl je daar wekelijks iemand aan het werk kunt zien van wie je denkt: holy shit!

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Ik mis mijn grootouders enorm, zij hebben me mee opgevoed. Op herfstige dagen als deze mis ik hun veranda, hun aanwezigheid, de rustieke sfeer die er hing en het eten van mijn grootmoeder.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Het probleem is: ik woon in Zwijndrecht. Het milieu probeert mij dus te vermoorden.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Bij de opkomst van sociale media beweerde iemand op Twitter dat ik tijdens mijn shows in de mensen hun gezicht spuw als ze weigeren te lachen. Die absurde roddel heeft héél lang gecirculeerd.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Iedere dag. Ik ben thuis ook de stem van onze kat. Leo spreekt Engels, doorgaans in korte zinnetjes.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Jurassic Park. Ik zag die film voor het eerst op mijn zevende. Mijn interesse voor cinema, dinosaurussen, horror, sciencefiction: alles is voortgevloeid uit die film.

Waarover zou u meer willen weten?

Het klinkt macaber, maar over oorlogen. Ik ben nu 35. Langzaamaan bereik ik de leeftijd waarop elke man daarin geïnteresseerd raakt.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

De dingen uitspreken. Ik voer vooral monologen in mijn hoofd, terwijl ik het beter hardop zou zeggen.

Vindt u seks overschat?

In een relatie niet, als single wel.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Nee. Mijn grootste overwinning was overstappen van icetea naar icetea zero. Van suiker naar aspartaam dus: ik heb het probleem gewoon verschoven.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Nooit blijven stilstaan, altijd jezelf heruitvinden. Hoe kut het einde van een relatie of job ook kan zijn, aan de horizon lonkt zeker iets beters.