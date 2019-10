Wouter Van Besien over verkiezingen bij Groen: 'Björn Rzoska heeft interessante voorstellen'

Zaterdag weten we of Meyrem Almaci voorzitter van Groen blijft. Gewezen kopman Wouter Van Besien wil zijn voorkeur nog niet kwijt, maar ziet wel opmerkelijk veel goede ideeën in het programma van uitdager Björn Rzoska. 'We moeten inzetten op systeemveranderingen, niet op persoonlijke lifestylekeuzes.'

Wouter Van Besien (Groen) © Belga

Met de berichten rond de kersverse kandidaat-voorzitters bij de CD&V en de aandacht voor SP.A'er Conner Rousseau, is de voorzittersverkiezing bij Groen wat naar de achtergrond verdwenen. Nochtans kent Groen zaterdag als eerste Vlaamse partij een nieuwe voorzitter. Blijft dat Meyrem Almaci, die een team vormt met Gentenaar Dany Neudt? Of wordt het toch Vlaams fractieleider Björn Rzoska, die samen met de Mechelse Rina Rabau opkomt? Hun lot ligt in de handen van de militanten. Wie zaterdag in Brussel als eerste een absolute meerderheid achter zich krijgt, zal de partij minstens vijf jaar lang leiden.

...

