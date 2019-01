Wouter Duyck: 'Reserveer een deel van de GOK-middelen voor de slimste leerlingen'

Vandaag zoeken ouders van opvallend getalenteerde kinderen vaak buiten de school naar extra uitdagingen. Her en der worden wel lessen sterrenkunde, Chinees of filosofie voor scholieren georganiseerd, maar vaak zijn die erg duur en niet bepaald bij de deur. Wel bieden de meeste Vlaamse universiteiten en hogescholen geregeld zogenaamde kinderuniversiteiten aan: gratis colleges voor kinderen, die meestal over wetenschappen en onderzoek gaan. Daarnaast zijn er ook privéinitiatieven, die in veel gevallen specifiek op hoogbegaafde kinderen zijn gericht.

Maar horen scholen eigenlijk niet zelf voor zo'n aanbod te zorgen? Nogal wat onderwijsspecialisten vinden van wel en er zijn ook scholen dat dat op zich wel zouden willen doen. Alleen hebben directies die hun leerkrachten de tijd en ruimte willen geven om het beste uit hun primussen te halen vaak geen idee waar ze de nodige lesuren en centen vandaan moeten halen. 'Daarom zou de overheid scholen moeten verplichten om een deel van de middelen voor gelijke onderwijskansen (GOK) te reserveren voor de extra uitdaging van getalenteerde leerlingen', vindt cognitief psycholoog Wouter Duyck (UGent). 'Met dat geld kunnen ze dan onder meer speciale leraars en lessen bekostigen. Een universiteitsprofessor of doctoraatsstudent zou aan de slimste leerlingen uit de laatste jaren van het middelbaar bijvoorbeeld lessen wiskunde of fysica kunnen geven die net iets verder gaan.'

Zouden de Vlaamse Mark Zuckerbergs, die we nu vaak niet opmerken, dan vanzelf komen bovendrijven? 'Misschien wel', zegt pedagoge Ophélie Desmet. 'Maar nog belangrijker is dat alle kinderen aan hun trekken komen in het onderwijs. Of ze het nu moeilijk hebben op school, tot de middenmoot behoren of net heel getalenteerd zijn. Het is zoals de Amerikaanse onderwijsspecialist Del Siegle altijd zegt: elk kind verdient de kans om elke dag iets nieuws te leren. Ook het slimste jongetje van de klas.'