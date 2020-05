De 'Vivaldi-partijen' en PVDA steunden zijn resolutie om kinderen in Griekse migrantenkampen naar België te halen. Nu denkt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt aan de volgende stap. 'Corona verandert alles.'

Achttien kinderen zullen binnenkort hun kamp op het Griekse eiland Lesbos inruilen voor België. Dat maakte minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) vorige week bekend, die zich zo inschrijft in een breder Europees initiatief om niet-begeleide kinderen uit de overbevolkte migrantenkampen te halen. Mede aan de basis van die beslissing lag een resolutie van onder meer Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die vorige week op de steun van regeringspartijen CD&V en Open VLD kon rekenen. 'Bij veel partijen is het besef gegroeid dat de afzijdige houding van ons land niet meer houdbaar was', zegt hij. 'Ook diplomatiek begon dat punten te kosten.'Een ruime consensus lag nochtans niet voor de hand, zegt De Vriendt. 'Alles wat betreft asiel en migratie ligt gevoelig. Zelfs als het gaat over kinderen zonder ouders. Kijk maar eens naar mijn Twitter-profiel. Maar achter de schermen hebben we hard gewerkt en de partijen zijn naar elkaar toegegroeid. Het Vlaams Belang en de N-VA stonden geïsoleerd.'U vroeg om 'enkele tientallen kinderen' te redden. Het werden er achttien. Is de overwinning vooral symbolisch?Wouter De Vriendt: Natuurlijk mochten het er meer zijn dan achttien. Maar ik focus op het positieve. De minderheidsregering heeft respect getoond voor het parlement - het tegendeel had trouwens verbazing gewekt. Een paar weken geleden was dit nog ondenkbaar. Sinds het vertrek van de N-VA uit de regering eind 2018 zijn er toch al een aantal belangrijke zaken beslist in het parlement. Hoezo? De Vriendt: Eerst was er onze steun voor het VN-migratiepact. Daarna onderschreven we het Malta-akkoord voor een spreidingsplan voor bootvluchtelingen. Vandaag halen we de kinderen naar hier. Zet dit de grenzen van ons land wagenwijd open? Helemaal niet. Wij zoeken constant de symbiose tussen menselijkheid en realiteitszin. Een aantal politici steken hun nek uit. Bij de christendemocraten is het bijvoorbeeld bemoedigend om te zien hoe zij het juiste moreel kompas in handen hadden tijdens de debatten. U noemde de stemming een 'front voor de menselijkheid en tegen cynisme.' U vindt de tegenstemmende partijen N-VA en Vlaams Belang cynisch en minder menselijk?De Vriendt: Ik heb het niet over die partijen op zich. Ik vind het wel een toppunt van cynisme om toe te geven aan de roepers die gruwen van solidariteit en van menselijkheid. Dat zijn nochtans onze normen en waarden.De coronacrisis brengt de oppositiepartijen overal in Europa nochtans in een lastig parket.De regeringspartijen krijgen veruit de meeste aandacht. De Vriendt: (protesteert) De regering kan noodmaatregelen nemen omdat onder andere de groenen het vertrouwen hebben gegeven. Dat was nodig. Op aanvuren van onze fractieleider Kristof Calvo hebben wij een reeks successen kunnen boeken in de Kamer. Neem het corona-ouderschapsverlof, de indexering van sociale energiefondsen, de oproep om ook het sociale voor ogen te hebben in de exitstrategie. We maken daarvoor akkoorden met progressieve partijen én met het centrum. Er is nog steeds nood aan een volwaardige regering. Dan zitten jullie best aan de knoppen bij de relance.De Vriendt: Als groene partij moeten we één doel hebben: menselijkheid en zorg voor elkaar in het hart van het beleid krijgen. De volgende regering zal de koers voor de komende tien jaar bepalen. Ik ben daarom een gepassioneerd verdediger van de Vivaldi-coalitie (van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten). De laatste jaren hebben geen enthousiasme opgewekt bij de bevolking. Het Vivaldi-project is de enige optie die we nog hebben als we de crash van ons land in 2024 willen voorkomen. Als de negativiteit overheerst, komen de separatistische partijen aan zet. U heeft het wel over het opzijschuiven van de twee grootste partijen in Vlaanderen.De Vriendt: Voor alle betrokkenen vergt dit natuurlijk veel moed. Ik spreek van een leeuwensprong. Maar sinds 2018 zijn er twee zeer markante zaken gebeurd. De N-VA heeft de federale regering opgeblazen vanwege 'Marrakesh'. Daarna ondernam ze in 2019 een koppige poging om met het Vlaams Belang een Vlaamse regering te vormen. Dat moeten toch eyeopeners zijn? Zijn er dan echt mensen die de N-VA opnieuw aan de stuurknuppel willen zetten? U weet welke partij het zeer moeilijk heeft om zonder de N-VA, en dus zonder Vlaamse meerderheid, te regeren: de CD&V. De Vriendt: Ik ben ervan overtuigd dat corona alles verandert. Ecologisch evenwicht en gezondheid zijn geen luxethema's. Dat debat is volop bezig in elke partij. De meerderheid van de Vlamingen snakt vooral naar een nieuw, positief politiek project.