Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) lanceert een oproep naar elke Vlaming om ambassadeur voor de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren te worden. Met de oproep wil Beke meer mensen warm maken voor een job in de zorg, waar momenteel in Vlaanderen meer dan 2.300 vacatures voor verzorgenden of zorgkundigen zijn. Vlozo, de sectororganisatie van private zorgondernemingen, is niet overtuigd.

Minister Beke kondigde het initiatief woensdag aan tijdens zijn bezoek aan woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Geel naar aanleiding van de Dag van de Verzorgende en Zorgkundige.

Vacatures

Vlaanderen kent een grote krapte op de arbeidsmarkt, ook in de zorgsector. Zo stonden er in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren op 30 september 8077 vacatures open, waarvan 2300 zorgkundigen. Naast zorgkundigen gaat het daarbij om verpleegkundigen, kinderbegeleiders of opvoeders.

Door mee een positief beeld uit te dragen van de zorgsector, moeten de zorgambassadeurs meer mensen warm maken voor een job in de zorg. Het is belangrijk dat enerzijds meer jongeren instromen in de opleidingen, en anderzijds meer Vlamingen geactiveerd en gemobiliseerd worden om te werken in de zorgsector.

'IedereenZorgambassadeur'

Met de oproep '#IedereenZorgambassadeur' wil Beke duidelijk maken dat elke tak in de zorg- en welzijnssector op dit moment op zoek is naar personeel.

'Met het sociaal akkoord van eind maart en het eerder besliste uitbreidingsbeleid hebben we meer middelen uitgetrokken om meer mensen toe te leiden naar de zorg. We hebben hen niet alleen nodig in de woonzorgcentra, maar ook in de gezinszorg of de thuiszorg', zegt Beke. 'Het is daarom noodzakelijk dat we een meer correct beeld uitdragen van een beroep waar je voor anderen absoluut een verschil kan maken.'

Vlozo: 'Geen fundamentele oplossing'

Vlozo, de sectororganisatie van private zorgondernemingen, zegt in een reactie niet overtuigd te zijn van de oproep van minister Beke. 'We denken niet dat enkel een hashtag een positief verschil zal maken.'

Volgens Vlozo vormen de zorgambassadeurs van Beke een klein deel van de oplossing, maar worden de fundamentele oorzaken van het personeelstekort niet aangepakt. Zo wordt er geen oplossing geboden voor de grote uitstroom vanwege vergrijzing.

Ook aan de beperkte instroom wegens een gebrek aan flexibiliteit in de arbeidsorganisatie wordt volgens de sectororganisatie geen antwoord geboden. Vlozo wijst erop dat de nood nochtans hoog is. Sommige woonzorgcentra moeten vandaag al potentiële bewoners weigeren wegens een personeelstekort. Dit zal in de toekomst niet verbeteren, zo klinkt het.

Het zorgaanbod voor de Vlamingen dreigt daardoor in het gedrang te komen. 'De uitstroom van personeel door bijvoorbeeld vergrijzing of burn-out zal toenemen en de huidige instroom is duidelijk ruim onvoldoende. We denken niet dat enkel een hashtag op dit punt enig positief verschil zal maken.'

Vlozo roept de minister op de personeelsnormen en de arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra zo snel mogelijk te flexibiliseren. Er moet ook 'zonder taboes' worden nagedacht over de inzet van vrijwilligers , mantelzorgers, buitenlandse verpleegkundigen en technologische innovaties, zo klinkt het nog.

Minister Beke kondigde het initiatief woensdag aan tijdens zijn bezoek aan woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Geel naar aanleiding van de Dag van de Verzorgende en Zorgkundige.Vlaanderen kent een grote krapte op de arbeidsmarkt, ook in de zorgsector. Zo stonden er in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren op 30 september 8077 vacatures open, waarvan 2300 zorgkundigen. Naast zorgkundigen gaat het daarbij om verpleegkundigen, kinderbegeleiders of opvoeders. Door mee een positief beeld uit te dragen van de zorgsector, moeten de zorgambassadeurs meer mensen warm maken voor een job in de zorg. Het is belangrijk dat enerzijds meer jongeren instromen in de opleidingen, en anderzijds meer Vlamingen geactiveerd en gemobiliseerd worden om te werken in de zorgsector. Met de oproep '#IedereenZorgambassadeur' wil Beke duidelijk maken dat elke tak in de zorg- en welzijnssector op dit moment op zoek is naar personeel. 'Met het sociaal akkoord van eind maart en het eerder besliste uitbreidingsbeleid hebben we meer middelen uitgetrokken om meer mensen toe te leiden naar de zorg. We hebben hen niet alleen nodig in de woonzorgcentra, maar ook in de gezinszorg of de thuiszorg', zegt Beke. 'Het is daarom noodzakelijk dat we een meer correct beeld uitdragen van een beroep waar je voor anderen absoluut een verschil kan maken.'Vlozo, de sectororganisatie van private zorgondernemingen, zegt in een reactie niet overtuigd te zijn van de oproep van minister Beke. 'We denken niet dat enkel een hashtag een positief verschil zal maken.'Volgens Vlozo vormen de zorgambassadeurs van Beke een klein deel van de oplossing, maar worden de fundamentele oorzaken van het personeelstekort niet aangepakt. Zo wordt er geen oplossing geboden voor de grote uitstroom vanwege vergrijzing. Ook aan de beperkte instroom wegens een gebrek aan flexibiliteit in de arbeidsorganisatie wordt volgens de sectororganisatie geen antwoord geboden. Vlozo wijst erop dat de nood nochtans hoog is. Sommige woonzorgcentra moeten vandaag al potentiële bewoners weigeren wegens een personeelstekort. Dit zal in de toekomst niet verbeteren, zo klinkt het. Het zorgaanbod voor de Vlamingen dreigt daardoor in het gedrang te komen. 'De uitstroom van personeel door bijvoorbeeld vergrijzing of burn-out zal toenemen en de huidige instroom is duidelijk ruim onvoldoende. We denken niet dat enkel een hashtag op dit punt enig positief verschil zal maken.'Vlozo roept de minister op de personeelsnormen en de arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra zo snel mogelijk te flexibiliseren. Er moet ook 'zonder taboes' worden nagedacht over de inzet van vrijwilligers , mantelzorgers, buitenlandse verpleegkundigen en technologische innovaties, zo klinkt het nog.