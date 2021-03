Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakt zich ongerust over het stijgend aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Volgens Beke is het nu vooral zaak om de bestaande maatregelen beter na te leven.

Het aantal besmettingen met covid-19 is de afgelopen week met 42 procent gestegen in ons land. Zorgwekkend, vindt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. 'Ik maak me eerlijk gezegd wel ongerust. 42 procent op een week tijd is niet min.'

Dat het aantal overlijdens wel verder blijft dalen, vindt Beke dan weer hoopvol. 'We zien dat onze vaccinaties helpen. Het bewijst dat onze strategie, die erop gericht is de meest kwetsbaren eerst te vaccineren, de juiste is. Anders zouden we dit op een andere manier vertaald zien in de cijfers.'

Strengere maatregelen

Toch is het niet uitgesloten dat er strengere coronaregels nodig zijn om de circulatie van het virus onder controle te houden, denkt Beke. Maar volgens de minister is het nu vooral zaak om de bestaande maatregelen beter te respecteren. Het gaat dan onder meer om het verplichte telewerk, maar ook de afstandsregels, de mondmaskerverplichting en de beperking van het aantal sociale contacten.

'Ik stel vast dat die vandaag niet altijd even secuur worden nageleefd', zegt Beke aan Belga. 'Heel veel mensen kijken op tegen nieuwe maatregelen, ik ook, maar de eerste stap die vandaag moet gebeuren, is de bestaande maatregelen blijven naleven.'

Scholen

Dat de ministers van Onderwijs zondagavond alvast extra maatregelen hebben aangekondigd, vindt Beke een goede zaak. De ministers beslisten onder meer om in regio's waar de stijging in de besmettingen sowieso al zorgwekkend is, sneller in te grijpen en vanaf één vastgestelde besmetting minstens de volledige klas in quarantaine te zetten. Daarnaast gaat het om een aantal omkaderende maatregelen, onder meer om te vermijden dat verschillende klassen met elkaar in contact komen.

'Als we de scholen willen openhouden, en dat is de ambitie van iedereen, dan moeten er bijkomende maatregelen genomen worden. Ik vind het een goed pakket', zegt Beke. Drastischere aanpassingen in het onderwijs zijn wat hem betreft nog niet meteen aan de orde. 'Ik heb begrepen dat de virologen ook zeggen dat er naar andere sectoren gekeken moet worden. Onderwijs staat natuurlijk niet op zich.' (Belga)

Het aantal besmettingen met covid-19 is de afgelopen week met 42 procent gestegen in ons land. Zorgwekkend, vindt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. 'Ik maak me eerlijk gezegd wel ongerust. 42 procent op een week tijd is niet min.'Dat het aantal overlijdens wel verder blijft dalen, vindt Beke dan weer hoopvol. 'We zien dat onze vaccinaties helpen. Het bewijst dat onze strategie, die erop gericht is de meest kwetsbaren eerst te vaccineren, de juiste is. Anders zouden we dit op een andere manier vertaald zien in de cijfers.'Toch is het niet uitgesloten dat er strengere coronaregels nodig zijn om de circulatie van het virus onder controle te houden, denkt Beke. Maar volgens de minister is het nu vooral zaak om de bestaande maatregelen beter te respecteren. Het gaat dan onder meer om het verplichte telewerk, maar ook de afstandsregels, de mondmaskerverplichting en de beperking van het aantal sociale contacten.'Ik stel vast dat die vandaag niet altijd even secuur worden nageleefd', zegt Beke aan Belga. 'Heel veel mensen kijken op tegen nieuwe maatregelen, ik ook, maar de eerste stap die vandaag moet gebeuren, is de bestaande maatregelen blijven naleven.'Dat de ministers van Onderwijs zondagavond alvast extra maatregelen hebben aangekondigd, vindt Beke een goede zaak. De ministers beslisten onder meer om in regio's waar de stijging in de besmettingen sowieso al zorgwekkend is, sneller in te grijpen en vanaf één vastgestelde besmetting minstens de volledige klas in quarantaine te zetten. Daarnaast gaat het om een aantal omkaderende maatregelen, onder meer om te vermijden dat verschillende klassen met elkaar in contact komen. 'Als we de scholen willen openhouden, en dat is de ambitie van iedereen, dan moeten er bijkomende maatregelen genomen worden. Ik vind het een goed pakket', zegt Beke. Drastischere aanpassingen in het onderwijs zijn wat hem betreft nog niet meteen aan de orde. 'Ik heb begrepen dat de virologen ook zeggen dat er naar andere sectoren gekeken moet worden. Onderwijs staat natuurlijk niet op zich.' (Belga)