Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke zei in de marge van een bezoek aan het vaccinatiecentrum van Kampenhout-Sas in Vlaams-Brabant dat verplicht vaccineren op tafel ligt, 'maar er moeten nog veel vragen beantwoord worden'.

'De laatste weken', aldus Beke, 'hebben we gemobiliseerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd, met succes.'

'Er is over verplichting gepraat bij het interministrieel overleg. Voor mij is de vaccinatie verplichten alleszins geen taboe.' Al is er zonder verplichting volgens Wouter Beke al veel vooruitgang geboekt: 'Twee weken geleden was 83 procent van het zorgpersoneel in Vlaanderen gevaccineerd, vandaag is dat 92 procent'.

De andere Vlaamse cijfers zijn ook gestegen. Zo heeft negentig procent van de volwassenen al één spuit gekregen, zo'n zestig procent is al volledig gevaccineerd. Ook de jongeren doen het goed, van de 16- en 17-jarigen hebben al 100.000 van de 140.000 een eerste prik gekregen. De jongeren tussen 12 en 15 hebben allemaal hun uitnodiging gekregen en dertig procent van hen heeft al een eerste vaccin.

Tweede prik

'Juli was de maand van de tweede spuit'.

Augustus wordt de maand waarin er voor twee groepen weer veel eerste prikken zullen worden gezet: de jongeren en diegenen die aanvankelijk twijfelden of zelfs rechtuit weigerden. Die laatsten zullen een inhaalmoment kunnen vastleggen. De komende twee weken zullen 700.000 prikken worden gezet, waarvan 665.000 tweede prikken.

