Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in de Commissie Welzijn in het Vlaamse parlement dinsdag gezegd dat er in Vlaamse woonzorgcentra vermoedelijk 619 coronadoden te betreuren zijn.

Hij legde ook uit dat in 55 woonzorgcentra personeel en residenten zullen getest worden, naast een steekproef in nog 30 andere woonzorgcentra. Verschillende parlementsleden drongen er op aan dat er veel meer zou getest worden. Ze toonden zich ook sterk bekommerd om het gebrek aan beschermingsmateriaal.

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) stelde in de Commissie Welzijn voor om verplegend en medisch personeel dat niet wordt ingezet in de ziekenhuizen, omdat selectieve (niet-dringende) behandelingen en ingrepen zijn uitgesteld tot na de coronacrisis, nu te gaan inschakelen in de woorzorgcentra, want - aldus Parys - 'daar werken zorgkundigen die weliswaar prima zijn opgeleid voor het werk dat ze doen, maar die mensen hebben niet de opleiding gehad om om te gaan met infectieziektes.'

De vergadering van de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement verliep dinsdagmiddag overigens digitaal via Zoom en was ook thuis op tv te volgen op vlaamsparlement tv.

Rousseau vraagt meer duidelijkheid over rapportering van overlijdens in woonzorgcentra

SP.A-voorzitter Conner Rousseau vraagt aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) meer duidelijkheid over de rapportering van overlijdens in woonzorgcentra wegens het coronavirus. Dat doet hij nadat het aantal sterfgevallen door het coronavirus in ons land vandaag/dinsdag een grote sprong maakte omdat er ook 241 overlijdens werden bijgeteld die zich tussen 1 en 4 april voordeden in Vlaamse woonzorgcentra. Ook de komende dagen worden daardoor forse sprongen verwacht.

De hoge cijfers zetten Rousseau ertoe aan om zich in een fors bericht op Twitter te richten tot minister Beke. 'Nu blijkt dat Beke corona-overlijdens in woonzorgcentra niet meedeelde aan federaal. 241 op 4 dagen tijd? Hoeveel overlijdens heeft hij in totaal onder de mat geveegd? Hallucinant!'

De SP.A-voorzitter verwijderde de tweet na een tijd en postte daarna een nieuwe boodschap. 'Mijn bezorgdheid over de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra blijft erg groot. Gebrek aan tests, gebrek aan beschermend materiaal en nu pas cijfers om de situatie juist in te schatten. Ik verwacht een grondige uitleg, in het belang van de senioren en de verzorgenden.'

Volgens de woordvoerder van Rousseau werd de eerste tweet verwijderd omdat die 'onbewust te veel op de man' gericht was. 'Dat de overlijdens in woonzorgcentra nu in kaart worden gebracht is positief', zegt hij. 'Maar we stellen ons de vraag waarom dat nu pas kan en niet eerder? Daarover willen we duidelijkheid.'

