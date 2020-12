In overleg met de sector en ziekenhuizen die instaan voor de ontdooiing van de vaccins, heeft het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een eerste planning opgesteld voor de verdere verdeling van COVID-19-vaccinaties in de Vlaamse woonzorgcentra. Tegen eind januari zouden dan de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond moeten hebben, verwacht Vlaamse minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Tussen 4 en 6 januari ontvangen de 13 Vlaamse hub-ziekenhuizen naar verwachting ongeveer 44.800 diepgevroren vaccins, nadien volgen regelmatige leveringen. Met die voorraad zullen de ziekenhuizen vanaf 6 januari ontdooide vaccins laten bezorgen aan de woonzorgcentra. De eerste week gebeurt dat aan een tempo van ongeveer één woonzorgcentrum per dag per ziekenhuis, vanaf 11 januari wordt het tempo opgedreven afhankelijk van de mogelijkheden van het ziekenhuis.

De meeste ziekenhuizen zullen hun eerste vaccins ontvangen op 4, 5 en 6 januari. Nadat ze een dag gebruiken voor de ontdooiing van de vaccins, kunnen ze vanaf 6 januari beginnen te leveren aan de woonzorgcentra. In de opstartweek zullen zij elke dag ongeveer 1 woonzorgcentrum per dag laten beleveren, zodat tegen 10 januari 42 woonzorgcentra hun bewoners gevaccineerd hebben. Aan dat tempo kunnen de verschillende ziekenhuizen en de woonzorgcentra gewend raken aan de procedures en de bestel- en registratiesystemen en er nog feedback op geven. Vanaf 11 januari wordt het levertempo opgedreven naar het maximum dat elk ziekenhuis aankan. Dat verschilt per ziekenhuis.

'We geven onze ziekenhuizen een paar dagen de tijd om op te starten, daarna komt de verdeling op volle snelheid', zegt Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Tegen eind januari zouden de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond moeten hebben om hun kwetsbare bewoners te beschermen tegen COVID-19.'

De planning van vaccinatie per hub en in de verschillende woonzorgcentra kan geraadpleegd worden op de website laatjevaccineren.be. Op 4 januari start de Vlaamse overheid ook met een bredere informatiecampagne over vaccinatie. Op 4 januari start een TV-spot op de Vlaamse zenders en online-berichten om de bevolking te informeren over de start van de vaccinaties.

