'Wouter Beke sloeg de bal helemaal mis. Extreemlinks heeft de klimaatbeweging níét gekaapt'

Het weekend was een meevaller voor CD&V. Met grote interviews met Wouter Beke, Hilde Crevits of Kris Peeters in zowat alle weekendkranten kregen de christendemocratische tenoren de aandacht waar ze de voorbije jaren alleen maar van konden dromen. Na het ontslag van een huilende Joke Schauvliege vorige week dinsdag kregen de CD&V'ers volle krantenpagina's om zich te verdedigen en de verwezenlijkingen van de partij in de verf te zetten: de verlaging van de btw op sloopwoningen, het mobiliteitsbudget of bronsgroen Limburg dat tegen 2020 klimaatneutraal moet zijn. Het blunderboek van Schauvliege was al goeddeels vergeten, en niemand leek écht te vallen over het gebrek aan een brede christendemocratische visie op ecologie.

...