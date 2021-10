In De Zondag waarschuwen infectiologe Erika Vlieghe en minister Wouter Beke voor de vierde coronagolf. 'Bezorgdheid over deze vierde golf is wél op zijn plaats.'

Met gemiddeld meer dan 4.000 besmettingen per dag en dagelijks meer dan 100 ziekenhuisopnames en 13 sterfgevallen valt de vierde coronagolf niet meer te ontkennen, schrijft De Zondag. De krant vroeg aan onder andere infectiologe Erika Vlieghe en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wat burgers en overheid kunnen doen zodat de ziekenhuizen dit najaar niet onder druk komen te staan.

Erika Vlieghe: 'We hebben een stabiele set aan maatregelen nodig die we lang aanhouden'

'We moeten in eerste instantie aan iedereen duidelijk maken dat we ons toch wel schrap moeten zetten voor deze vierde golf. Als ik deze week in de krant lees dat sommigen zeggen dat deze besmettingsgolf geen probleem is, dan denk ik: oei, de geesten moeten nog rijpen. Bezorgdheid over deze vierde golf is wél op zijn plaats.'

'Ik zeg al maanden dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn en heb opgeroepen om de mondmaskers nog niet weg te gooien. Op een bepaald moment heeft men de mondmaskerplicht jammer genoeg toch afgeschaft. We wisten al langer dat deze vierde golf zou komen, maar die wordt wellicht niet zo groot als vorig jaar, want de vaccinatie werpt wel degelijk zijn vruchten af.'

'Als je ziek bent, laat je testen en meng je niet tussen de mensen. Werk van thuis uit. Gebruik een masker in grote groepen, spreek liever buiten af dan binnen, zorg voor een goede ventilatie in de binnenruimtes... Doe in je privéleven al die dingen die ons ook in de lente en de zomer hebben geholpen. En omgekeerd: het is niet het moment om grote groepen mensen binnen te ontmoeten en die allemaal te knuffelen en te kussen.'

'We moeten een evenwicht vinden en ervoor zorgen dat we de boel onder controle kunnen houden zodat onderwijs kan blijven functioneren, bedrijven kunnen verder werken en ons sociaal leven kan doorgaan.'

Wouter Beke: 'Dit is een belangrijke wake-upcall voor wie nog niet gevaccineerd is'

'Deze vierde golf betekent dat we waakzaam moeten blijven en dat we de verdedigingslinies tegen het coronavirus waarover we momenteel beschikken moeten handhaven en versterken. Ik zie er drie belangrijke. Ten eerste is er de aanpak van de besmettingen in de samenleving. We zorgen ervoor dat de burgemeesters die lokaal hun cijfers sterk zien stijgen de mogelijkheid krijgen om bijkomende maatregelen in hun gemeente te nemen, in overleg met de gouverneurs. Een tweede verdedigingslinie is de contactopsporing en het testen. We willen dit zeker tot na de winter blijven doen. En ten derde zijn er natuurlijk de vaccinaties.'

'Het positieve effect van de vaccinaties is ook de reden waarom we vanuit de Vlaamse regering graag een derde coronaprik voor de brede bevolking willen. (...) De overtuiging groeit toch wel dat die boosterprik een heel sterk element kan zijn in onze strijd tegen het virus. Bovendien is ook de vraag vanuit de zorgsector naar zo'n derde prik heel groot. Zorgmedewerkers waren na de oudere bevolking de eersten die een vaccin kregen. Zij willen hun job kunnen blijven uitoefenen. Zo'n derde prik voor iedereen is een extra beschermingslaag en toch wel heel nuttig, menen veel experten.'

Vincent Vanhoorne/De Zondag

