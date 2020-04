Na de ziekenhuizen, vrezen nu de woonzorgcentra voor een tekort aan beademingstoestellen. Dat bleek woensdag onder meer uit getuigenissen in Terzake op Canvas. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke is er nu solidariteit nodig van de ziekenhuizen naar de woonzorgcentra.

Volgens directrice Dominique Roodhooft van vzw Zorg-Saam dreigt er een zuurstofprobleem. "We hebben leveranciers die een paar weken geleden de zuurstoftoestellen zijn komen halen omdat er bij ons te veel stonden en men ze in de ziekenhuizen nodig had. Als het zo is dat alleen de ziekenhuizen die toestellen hebben, dan weet ik niet waarom wij de patiënten moeten verzorgen", zei ze. "Ik denk dat het nu belangrijk is dat de solidariteit ook terug in de omgekeerde richting gaat", reageerde Wouter Beke in De Ochtend op Radio 1. "Dat is een kwestie van zorg, maar ook een kwestie van capaciteit van de ziekenhuizen zelf. Want naarmate we de woonzorgcentra onder controle kunnen krijgen, zal de overloop naar de ziekenhuizen minder worden. Dus ik denk dat op dit ogenblik die solidariteit er moet zijn."

