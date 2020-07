Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 'betreurt' de onduidelijkheid die er is ontstaan over de kleurcodes die Buitenlandse Zaken hanteert om aan te geven welke maatregelen vakantiegangers moeten nemen na hun terugkeer. Vooral over de code oranje was er de voorbije dagen de nodige verwarring. 'Ik betreur samen met u de onduidelijkheid die dinsdag is geschapen. Dat was geen vorm van goed bestuur.'

Sinds vorige week geeft de FOD Buitenlandse Zaken op zijn website een overzicht van verschillende landen en regio's in de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Die zijn opgedeeld in de kleuren groen, oranje en rood. Wie terugkeert van vakantie moet - afhankelijk van die kleurcode - al dan niet verplicht een coronatest ondergaan, gevolgd door quarantaine.

Dinsdag ontstond er heel wat verwarring over het advies bij code oranje. Vlaams minister Beke 'betreurt' die onduidelijkheid. Er is volgens hem 'nodeloos verwarring' veroorzaakt. Hij herhaalde wat is afgesproken en benadrukte dat mensen bij code oranje worden 'aangeraden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan'.

De CD&V-minister kreeg in het Vlaams Parlement ook opnieuw vragen over het haperende contactonderzoek. Zo was er bijvoorbeeld eerder deze week de kritiek van viroloog Marc Van Ranst dat mensen op de callcenters zaten te netflixen of een boek zaten te lezen. Volgens minister Beke klopt het dat er 'in het begin' mensen waren zonder werk. 'We hadden te hoog gemikt', dixit Beke. Zo was uitgegaan van 600 besmettingen per dag. Maar dat zijn er nu 'maar' 60 per dag.

Beke erkent wel dat het digitale platform beter moet werken. Hij zal daarover morgen/donderdag samen met de minister-president een gesprek hebben met Sciensano en met federaal minister Philippe De Backer.

'Systeem draait vierkant'

De oppositie neemt geen genoegen met de uitleg van Beke. 'Het probleem is niet dat er minder mensen worden ingezet voor de opsporing, het probleem is dat het systeem vierkant draait en er besmettingen onder de radar blijven', aldus SP.A-parlementslid Anaf.

PVDA-fractieleider Jos D'Haese vindt dat Beke dringend 'zelf voor de spiegel moet gaan staan'. 'U moet politiek verantwoordelijkheid opnemen. Ofwel pakt u de problemen aan, ofwel laat u zich vervangen door iemand die dat doet', aldus D'Haese. Voor Vlaams Belang is het krediet van Beke op. 'De chaos over de kleurcodes heeft me over de streep getrokken. Niemand heeft nog vertrouwen in u. (...) Alvorens u maandag in de coronacommissie komt getuigen, bespaar uzelf de vernedering en neem ontslag', aldus Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin.

