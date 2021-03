Als de vaccins worden geleverd zoals gepland, dan kan iedere Vlaming van achttien jaar en ouder tegen 11 juli minstens een eerste keer gevaccineerd worden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag.

Als alles volgens plan verloopt, stijgt het aantal vaccinaties in Vlaanderen volgende week tot 140.000 per week. In april kan het aantal vaccinaties verder oplopen tot 290.000 vaccins per week en in mei zelfs tot 500.000.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hebben de vaccinatiecentra zich volgens dat schema georganiseerd, zodat het tegen de Vlaamse feestdag mogelijk moet zijn elke Vlaming van achttien jaar en ouder een eerste prik te geven.

'Op die manier kunnen wij iedereen een eerste keer gevaccineerd hebben tegen 11 juli', zei de minister in De Zevende Dag.

Beke houdt daarbij wel een slag om de arm: de vaccins moeten wel worden geleverd zoals beloofd.

Zaterdag maakte AstraZeneca alvast bekend dat de leveringen van de vaccins aan de Europese Unie opnieuw vertraging oplopen.'Exportbeperkingen verminderen de leveringen in het eerste trimester' en 'waarschijnlijk' ook in het tweede', luidt het.

Terwijl de leveringen van Pfizer wel volgens de planning verlopen, wordt tot nader order gerekend op de eerste leveringen van het Johnson & Johnson-vaccin in april.

Als alles volgens plan verloopt, stijgt het aantal vaccinaties in Vlaanderen volgende week tot 140.000 per week. In april kan het aantal vaccinaties verder oplopen tot 290.000 vaccins per week en in mei zelfs tot 500.000.Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hebben de vaccinatiecentra zich volgens dat schema georganiseerd, zodat het tegen de Vlaamse feestdag mogelijk moet zijn elke Vlaming van achttien jaar en ouder een eerste prik te geven. 'Op die manier kunnen wij iedereen een eerste keer gevaccineerd hebben tegen 11 juli', zei de minister in De Zevende Dag.Beke houdt daarbij wel een slag om de arm: de vaccins moeten wel worden geleverd zoals beloofd.Zaterdag maakte AstraZeneca alvast bekend dat de leveringen van de vaccins aan de Europese Unie opnieuw vertraging oplopen.'Exportbeperkingen verminderen de leveringen in het eerste trimester' en 'waarschijnlijk' ook in het tweede', luidt het.Terwijl de leveringen van Pfizer wel volgens de planning verlopen, wordt tot nader order gerekend op de eerste leveringen van het Johnson & Johnson-vaccin in april.