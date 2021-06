België is het snelst vaccinerende land van de Europese Unie. Dat blijkt uit een grafiek die Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op zijn Facebookpagina plaatste.

Vrijdag lag het aantal geplaatste dosissen per 100 inwoners in België op 1,27 (gemiddelde van de afgelopen zeven dagen). Daarmee doet ons land het beter dan Nederland (1,18) en Luxemburg (1,15). De slechtste leerlingen zijn Bulgarije (0,25) en Ierland (0,11).

Minister Beke wijst erop dat Vlaanderen zelfs nog sneller vaccineert dan het Belgische gemiddelde, 'en dit tempo houden we de komende twee weken vlot aan. In die periode zullen we maar liefst 1,3 miljoen prikken zetten, waarvan 1 miljoen eerste dosissen. We verwachten dan ook dat de vaccinatiegraad tegen 21 juni, de start van de zomer, maar liefst 70 procent zal bedragen bij de Vlaamse volwassen bevolking (1ste prik)'.

Volgens Wouter Beke zijn er verschillende redenen waarom Vlaanderen zo sterk vaccineert: 'We hebben niet alleen een sterke vaccinatietraditie, daarbovenop zetten we via onze vaccinatiecentra in op nabijheid. De samenwerking tussen de eerstelijnszones en de lokale besturen verloopt uitstekend. Ons medisch personeel staat elke dag paraat, net als de vele vrijwilligers.'

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat Vlaanderen aan de Europese top staat qua vaccinatiegraad. Het Vlaams Gewest moet enkel Malta, IJsland en Hongarije (dat gebruik maakt van vaccins die niet geverifieerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), namelijk van Russische en Chinese vaccins) laten voorgaan. Net onder Vlaanderen staan Finland en Wallonië.

In De Zevende Dag (Eén) beklemtoonde premier Alexander De Croo dat België in de vaccinatiecampagne 'als samenleving voor een stuk boven onszelf gestegen zijn'. 'In de groepen waar iedereen zijn uitnodiging gekregen heeft, komt de vaccinatiegraad overal uiteindelijk uit boven 75 à 80 procent. Dat is zeer hoog in vergelijking met andere landen. En vooral in Vlaanderen zijn de cijfers fenomenaal hoog', reageerde hij op de opmerking dat de vaccinatie in Wallonië en vooral Brussel achterop loopt.

Voor de premier kan er op het Overlegcomité van vrijdag over nieuwe versoepelingen gesproken worden, onder meer over het aantal mensen dat in de horeca aan een tafel mag zitten, 'maar laten we deze week vooral kijken wat de impact van de verregaande versoepelingen van woensdag is geweest'.

De Croo geeft toe dat de cijfers de goede richting uitgaan, en dat er al heel wat ziekenhuizen geen covid-patiënten meer tellen. 'Maar we moeten de vinger aan de pols houden', bleef hij voorzichtig.

