Met de Brit Tom Pidcock, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt zijn er wel enkele kapers op de kust, maar iedereen, de protagonisten incluis, gaat ervan uit dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel straks in Oostende om de wereldtitel veldrijden zullen strijden.

Zowel de Belg als de Nederlander, beiden 26 jaar oud, kunnen hun naam een vierde keer op de erelijst zetten. Van Aert veroverde de regenboogtrui van 2016 tot 2018 drie jaar op rij, Van der Poel won het WK in 2015 en de voorbije twee jaar. Van Aert schuift de favorietenrol door naar Van der Poel. 'Mathieu heeft de afgelopen weken laten zien dat hij de favoriet is. Hij heeft vaker het laken naar zich toe kunnen trekken', vertelde de Antwerpenaar. 'Ik ben blij met mijn conditie, maar hij beschikt over iets meer troeven. Als ik zondag favoriet ben, is hij dat nog net een tikkeltje meer.'

Van der Poel kon zich eerder vinden in de stelling dat de kansen 50/50 zijn en hoopt op 'een goede dag'. In Oostende werd Van Aert in 2017 al eens Belgisch kampioen. Nu zijn er aan het parcours een aantal lastige stroken toegevoegd en is het minder technisch, wat in zijn voordeel zou moeten zijn.

De eliterenners beginnen om 15u10 aan hun WK, bij de vrouwen beloften is de nieuwe wereldkampioene dan al bekend. Zaterdag veroverde Nederland met Pim Ronhaar en Lucinda Brand al het goud bij de mannen beloften en de vrouwen elite.

De kans is groot dat onze noorderburen zondagnamiddag (start 13u30) een derde wereldtitel kunnen vieren. Manon Bakker is immers de topfavoriete en met Inge van der Heijden, de kampioene van 2019, Fem van Empel, Europees kampioene Puck Pieterse en Aniek van Alphen heeft de oranje brigade nog enkele ijzers in het vuur.

De Britse Anna Key en vooral de Hongaarse Blanka Kata Vas kunnen het Nederlandse feestje wel danig verstoren. De Française Marion Borbert Riberolle verdedigt haar wereldtitel, maar zij kende een moeilijk seizoen. Van de Belgische rensters lijkt Marthe Truyen over de beste papieren te beschikken om een plaats in de top tien te ambiëren, al is top vijftien realistischer.

Zowel de Belg als de Nederlander, beiden 26 jaar oud, kunnen hun naam een vierde keer op de erelijst zetten. Van Aert veroverde de regenboogtrui van 2016 tot 2018 drie jaar op rij, Van der Poel won het WK in 2015 en de voorbije twee jaar. Van Aert schuift de favorietenrol door naar Van der Poel. 'Mathieu heeft de afgelopen weken laten zien dat hij de favoriet is. Hij heeft vaker het laken naar zich toe kunnen trekken', vertelde de Antwerpenaar. 'Ik ben blij met mijn conditie, maar hij beschikt over iets meer troeven. Als ik zondag favoriet ben, is hij dat nog net een tikkeltje meer.' Van der Poel kon zich eerder vinden in de stelling dat de kansen 50/50 zijn en hoopt op 'een goede dag'. In Oostende werd Van Aert in 2017 al eens Belgisch kampioen. Nu zijn er aan het parcours een aantal lastige stroken toegevoegd en is het minder technisch, wat in zijn voordeel zou moeten zijn. De eliterenners beginnen om 15u10 aan hun WK, bij de vrouwen beloften is de nieuwe wereldkampioene dan al bekend. Zaterdag veroverde Nederland met Pim Ronhaar en Lucinda Brand al het goud bij de mannen beloften en de vrouwen elite. De kans is groot dat onze noorderburen zondagnamiddag (start 13u30) een derde wereldtitel kunnen vieren. Manon Bakker is immers de topfavoriete en met Inge van der Heijden, de kampioene van 2019, Fem van Empel, Europees kampioene Puck Pieterse en Aniek van Alphen heeft de oranje brigade nog enkele ijzers in het vuur. De Britse Anna Key en vooral de Hongaarse Blanka Kata Vas kunnen het Nederlandse feestje wel danig verstoren. De Française Marion Borbert Riberolle verdedigt haar wereldtitel, maar zij kende een moeilijk seizoen. Van de Belgische rensters lijkt Marthe Truyen over de beste papieren te beschikken om een plaats in de top tien te ambiëren, al is top vijftien realistischer.