De Senaat heeft de kandidaturen van gewezen Vlaams minister Joke Schauvliege en oud-voorzitster van de Senaat Sabine de Bethune voor de functie van rechter bij het Grondwettelijk Hof ontvangen. Zo is vrijdag bevestigd.

Een van de twee CD&V-politica moet hun partijgenote Trees Merckx-Van Goey vervangen die binnen enkele maanden met pensioen gaat.

De geheime stemming over de voordracht, met een tweederdemeerderheid, vindt normaal op 21 mei plaats.

Joke Schauvliege (51) zetelt momenteel in het Vlaams parlement. Voordien was ze gedurende twee legislaturen Vlaams minister, tot ze ontslag nam nadat ze ten onrechte had beweerd dat de Staatsveiligheid haar had ingelicht dat de klimaatmarsen een complot waren. Bij de daarovolgende verkiezingen haalde ze de tweede beste score in haar kieskring, maar een ministerpost zat er voor Schauvliege niet meer in. De Bethune (62) zetelt al jarenlang in de Senaat. Tussen 2011 en 2014 was ze voorzitster van de Hoge Vergadering.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf rechters: zes Franstaligen en zes Nederlandstaligen. Het gaat om zes ervaren juristen en zes gewezen politici, die minstens vijf jaar in een parlement moeten gezeteld hebben. De traditie wil dat een partij voor die tweede categorie steeds twee namen van kandidaten indient wanneer een rechter met pensioen gaat. Dat is wettelijk verplicht. De voordracht door Kamer of Senaat moet met een tweederdemeerderheid gebeuren.

In het verleden verliepen de benoemingen van de rechters nagenoeg geruisloos, maar daar is de laatste jaren verandering gekomen. Vooral de twee mislukte pogingen van huidig Klimaatminister Zhakia Khattabi om voorgedragen te worden, zorgde voor ophef. Het gevolg was dat er gewerkt wordt aan een aanpassing van de procedure. Volgende week vrijdag vindt in de commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat een hoorzitting plaats in dat kader.

