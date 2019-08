Wordt Jan Jambon Vlaams minister-president?

De kans is groot dat Jan Jambon Vlaams minister-president wordt. Niemand wil openlijk de discretie doorbreken maar in gesprekken met N-VA'ers in en rond de partijtop klinkt: 'Iedereen gaat ervan uit en is er al van doordrongen dat Jambon de MP zal zijn.'

Jan Jambon (N-VA) op 26 mei 2019.

Al wekenlang wordt er gespeculeerd over die mogelijke positiewissel tussen Jambon en De Wever. Eerder was de kwestie nog niet aan de orde, maar nu Vlaamse formatiegesprekken in het verschiet liggen wel. Dat het al beslist zou zijn, zoals onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker eerder verklaarde in Terzake, is voorbarig, klinkt het. 'Het kwam gisteravond op het topoverleg zelfs niet ter sprake' zegt een bron uit de partijtop 'en in afwachting blijven we zeer discreet.'

