Dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aankondigt dat hij burgemeester wil worden van Bergen, verrast Alain Gerlache (RTBF) niet. 'Het lijkt me vooral communicatiestrategie.'

'Georges-Louis Bouchez moet elke dag met iets nieuws komen', reageert Alain Gerlache, politiek waarnemer voor de RTBF, op de aankondiging van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. In Sudinfo kondigde die maandag aan dat hij in 2024 een meerderheid wil behalen met zijn stadslijst Mons en Mieux. Die operatie heet Boost Mons. Het nieuws had de nochtans steeds goed ingelichte Gerlache nog niet bereikt in de namiddag. 'Dat dit niet meteen overal is overgenomen, zegt veel. Het lijkt me vooral communicatiestrategie. Niet alleen wil meneer Bouchez elke dag een nieuw idee lanceren, hij moet ook tonen dat hij, terwijl hij bezig is met de federale en Waalse regering én geregeld verschijnt in de Vlaamse media, ook met zijn stad en provincie bezig is.' En misschien, vermoed Gerlache, wil hij het debacle in Louvain-La-Neuve daarmee wegpoetsen. Bouchez jubelde op de sociale media dat 'zijn' liberalen burgemeester Julie Chantry (Ecolo) hadden onttroond. Maar die kon de kuiperijen van coalitiepartners PS, OLLN 2.0, de lokale MR, en Avenir (CDH) echter ombuigen en zit nu weer vast in het zadel. Een non-event wil Gerlache deze sortie van Bouchez niet noemen, maar een verrassing ook niet. 'Bouchez herhaalt wat hij in 2018 deed: de macht in Bergen proberen te veroveren met een stadslijst.' Gerlache schat die kans niet heel hoog in. '22 van de 45 zetels in de Bergense gemeenteraad zijn voor de PS. Mons en Mieux heeft er 11. Wil Bouchez burgemeester Nicolas Martin (PS) verslaan, dan moet niet alleen de PS fors verliezen, maar moet hij zelf met alle andere partijen een monsterverbond smeden, inclusief de PTB. Dat is een aardverschuiving, en die acht ik onwaarschijnlijk.' Er waren smalende reacties op de sociale media: zou Bouchez na ' totalement président' en ' totalement sénateur' (én voorzitter van voetbalclub Francs Borains) ook voluit burgemeester kunnen zijn? Gerlache lacht. 'Zal het wel zover komen? Hij moet als MR-voorzitter herverkozen worden in 2023, vergeet dat niet. Misschien wil hij vooral uitstralen dat hij vol energie en voluntarisme zit.' Bouchez is een man van vele talenten, maar de rustige vastheid van een burgervader lijkt hij niet te bezitten. Gerlache: 'Zijn polariserende stijl maakt dat zijn achterban hem op handen draagt en zijn tegenstrevers vijandig zijn. Onverschillig is niemand over Bouchez. Met zo'n reputatie is het lastig om coalities te vormen. Burgemeester Martin is een zeer hoffelijk man, ik betwijfel of Ecolo hem wil inruilen voor Bouchez. U moet weten dat Bouchez als schepen is buitengegooid door Elio Di Rupo, de voorganger van Martin, omdat hij hem deloyaal vond. Als schepen én als partijvoorzitter van een regeringspartij heeft hij het al moeilijk met compromissen en consensus. Wat wordt dat dan als burgemeester?'