De voltallige regering moet het dossier van de actievoerders in de Begijnhofkerk, ULB en VUB opnieuw in handen nemen. Dat hebben de vier woordvoerders van de actievoerders gezegd op een persconferentie aan de Begijnhofkerk.

Meer dan 400 mensen zonder papieren hebben na het einde van de hongerstaking, op 21 juli, een dossier ingediend in de hoop om geregulariseerd te worden. De afgelopen dagen raakten de eerste beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken bekend. 'We hebben weet van 12 beslissingen, waarvan er twee positief zijn en tien negatief', klinkt het bij de actievoerders. 'De staatssecretaris spreekt van 20 beslissingen, waarvan vijf positieve. Die cijfers hebben wij niet. Op basis van de beslissingen die wij kennen, zien we wel dat de gemaakte afspraken niet nageleefd worden.'

Volgens de vier woordvoerders, Alexis Deswaef, Mehdi Kassou, priester Daniël Alliët en advocate Marie-Pierre de Buisseret, was tijdens de gesprekken met de staatssecretaris en de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken integratie naar voor geschoven als een belangrijk argument om iemand te regulariseren. 'Nu zien we dat integratie plots niet meer is dan 'de normale houding voor iemand die hier wil blijven', zegt Marie-Pierre de Buisseret. 'De staatssecretaris wou geen criteria vastleggen maar er zijn wel duidelijke voorbeelden gegeven. Dossiers die duidelijk aan die voorbeelden beantwoorden, worden nu toch afgewezen.'

De woordvoerders spreken van een ongeziene woordbreuk van een regeringslid. 'De regering moet dit dossier opnieuw in handen nemen', zegt Alexis Deswaef. 'Andere ministers zijn in het verleden wel tot resultaten kunnen komen. Mahdi kan of wil dat niet.' Voorlopig organiseren de mensen zonder papieren nog geen nieuwe acties maar die worden zeker niet uitgesloten.

