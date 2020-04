'Onbegrijpelijk', zo luidt het verdict van Zorgnet-Icuro over de beslissing dat bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking voortaan bezoek kunnen ontvangen. De koepelorganisatie adviseert de leden-woonzorgcentra de maatregel niet toe te passen en, tot de situatie gestabiliseerd is, geen bezoek toe te laten.

'Dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken', zegt de koepel van non-profit instellingen in de ouderenzorg in een persbericht.

Dat de woonzorgcentra op slot gingen, was hoogst noodzakelijk, argumenteert Zorgnet-Icuro. Ondanks de lockdown kwamen er de voorbije weken steeds meer besmettingshaarden in de WZC. Ook blijkt uit de eerste testresultaten van de rusthuizen, die eerder woensdag bekend raakten, dat vele bewoners en personeelsleden besmet zijn. 'De woonzorgcentra proberen nu uit alle macht om besmette bewoners te isoleren van de niet-besmetten, en een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medewerkers en families zijn ongerust en angstig over hoe de situatie verder zal evolueren.' 'En nu blijkt plots, na de bijeenkomst van de Veiligheidsraad, dat er opnieuw bezoek zal worden toegelaten. Voor de directies van de woonzorgcentra voelt het als een kaakslag, na alle problemen van de afgelopen week.' Zorgnet-Icuro vraagt zich af hoe het 'zwaar overbelaste personeel' dat in de praktijk in goede banen zal moeten leiden.

De maatregel komt daarom 'veel te vroeg'. De bewoners snakken wel naar contact, maar het gaat om een een fundamentele afweging van volksgezondheid. 'De deuren letterlijk openzetten betekent ook de deuren wagenwijd openzetten voor het virus, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven.'

Net als de VVSG betreurt de Zorgnet-Icuro ook dat de overheid de maatregel niet afstemde met de sector.

Ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft vragen bij de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om in woonzorgcentra en andere instellingen voor elke inwoner één vaste bezoeker toe te laten. 'Hoe krijg je zoiets goed georganiseerd aan onze woonzorgcentra', zegt ze op Twitter.

'Mijn vader, weduwnaar leeft al 4 weken geïsoleerd. In tegenstelling tot het advies van de nationale Veiligheidsraad, zal ik hem niet bezoeken. Ook hij is bang vanvan corona. Ik houd het bij zwaaien aan het raam. Hoe krijg je zoiets wel goed georganiseerd aan onze woonzorgcentra?'

Beke: 'Heel doordacht'

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt voor om de beslissing rond het toegelaten bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen 'uit te stellen en goed voor te bereiden'.

Het 'bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen', tweet Beke.

Beke zei eerder op het VRT-journaal dat hij begrijpt dat het in deze omstandigheden belangrijk is om een goed evenwicht tussen welzijn en volksgezondheid na te streven. Hij wijst ook op de eenzaamheid die voor veel rusthuisbewoners zwaar doorweegt. Maar de minister beseft ook dat het geen gemakkelijk uit te voeren maatregel wordt, 'dit wordt een huzarenopdracht'.

