Bart De Wever (N-VA) wil het aantal sociale woningen in de Vlaamse steden beperken tot 9 procent. Experts vinden dat geen goed idee: '20 procent moet het absolute minimum zijn.'

Het was een van de vele proefballonnetjes die N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week opliet in zijn startnota voor de Vlaamse formatiegesprekken: een plafond voor sociale woningen. Steden en gemeenten waar die al 9 procent of meer van het totale aantal woningen vertegenwoordigen, krijgen alleen nog geld om er te renoveren. Geld om nieuwe sociale woningen te bouwen krijgen ze niet meer.

...