Woning Theo Francken niet langer in quarantaine, niemand onwel na openen poederbrief

De brief was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek en Theo Francken had die meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van de familie Francken meteen onder quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd.

Zowel het gezin Francken en twee medewerkers die ook aanwezig waren, moesten medisch onderzocht worden, terwijl de civiele bescherming ter plaatse kwam om de brief met poeder op te halen.

'De civiele bescherming heeft de brief en het poeder intussen meegenomen naar het laboratorium in Peutie, waar alles zal onderzocht worden', zegt commissaris Walter Vranckx, korpschef van de lokale politie Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek. 'Er is niemand onwel geworden zodat het vermoedelijk niet om iets gevaarlijks ging maar dat zal het onderzoek uitwijzen. Intussen proberen we te achterhalen wie de brief verzonden heeft.'

Francken reageerde bedrukt op de poederbrief 'De haat en het haatzaaien mag nu wel stoppen. Het migratiedebat is een moeilijk debat, maar zo ver is het nog nooit gekomen', zegt de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

'Dit is er zwaar over'

Daarna was hij in een video op zijn Facebookpagina scherp voor onder meer de jongeren van Ecolo, die volgens hem haat hebben gezaaid door hem in september vorig jaar in een nazi-uniform te photoshoppen. 'Men creëert haat, men beeldt mij af als nazisoldaat met het getrokken geweer, zoals Groen heeft gedaan, de jongeren van Groen en Ecolo (de fotomontage kwam enkel van Jeune Ecolo; zowel Jong Groen als Groen, waarmee Ecolo in de Kamer een gezamenlijke fractie vormt, distantieerden zich van het beeld, nvdr.). En dat gaat dan maar door en die denken dat ze zich alles mogen permitteren. Ze zaaien haat op die manier', zegt Francken. 'Dit is niet prettig. Ik heb jonge kinderen, dit is er zwaar over. '

Begin dit jaar had Francken ook al eens af te rekenen met een verdachte brief, toen met poeder en een kogel erin. Die kwam echter aan op zijn kabinet als toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, niet bij hem thuis. Na enkele uren werd het kabinet toen weer vrijgegeven. Naar eigen zeggen kreeg Francken al vaker bommeldingen en poederbrieven kreeg. 'Maar nog nooit thuis. Ik hoop dat dit een eenmalig feit is. Het is oudejaar (...), prettig is dit absoluut niet. Het feit dat mensen zo ver durven te gaan toont aan dat er iets grondig mis is. Ik kan alleen hopen dat sommige collega's, media, dokters en anderen eens heel diep nadenken over waar ze mee bezig zijn.'

Geplaatst door Theo Francken op Maandag 31 december 2018

Reacties: 'Kop op, Theo'

'Ik verschil regelmatig van mening met @FranckenTheo. In een liberale democratie kan én mag dat gewoon. Maar aanvallen, verdachte poeders, gescheld of geweld horen daar niet bij. Nooit. Daarom: kop op, Theo', schrijft Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten op Twitter weten.

'Onaanvaardbaar', luidt het ook bij Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen). 'Dit heeft niets meer te maken met debatten op het scherpst van de snee of het grondig en hartstochtelijk met elkaar oneens zijn. Geen enkel excuus voor mensen die zo een dingen opsturen.'

Toch komt er ook kritiek op de gewezen staatssecretaris, naar aanleiding van de videoboodschap die hij liet verspreiden. Francken had daarin onder meer gesteld 'dat sommige collega's, media, dokters en anderen eens heel diep (moeten) nadenken over waar ze mee bezig zijn'. Viroloog Marc Van Ranst, die op sociale media regelmatig in de clinch gaat met Francken, noemt die laatste boodschap 'laffe intimidatie die niet de minste indruk maakt'. In dezelfde tweet benadrukt Van Ranst ook dat poederbrieven 'laf en ongehoord' zijn.