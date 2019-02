Woning doorzocht in onderzoek naar dood ex-Bendespeurder

Dat schrijven de kranten van Mediahuis vrijdag. In de woning van Romelart vond donderdag een huiszoeking plaats en zijn twee kinderen werden verhoord. Zijn lichaam wordt voor autopsie naar Charleroi overgebracht.

­Romelart was lid van de cel-Delta, die in de jaren 80 het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel, en een collega van Philippe V., die ervan verdacht wordt cruciale informatie voor het Bendeonderzoek verborgen te houden. Kort nadat V. werd opgepakt, schreef Romelart op 1 februari een afscheidsbrief. Vorige zondag stapte hij thuis in ­Erpe-Mere uit het leven.

Vooral de ­timing doet vragen rijzen. Volgens dochter Caroline kan het geen toeval zijn. 'Papa liep zenuwachtig rond. Sinds de piste van een gemanipuleerd onderzoek weer was opengegooid, leek het wel alsof hij de draad van wat hij destijds te weten was gekomen, weer wou opnemen', zegt ze in Het Nieuwsblad.

Romelart voerde in 1985 onderzoek naar Robert De ­Staercke, een broer van Philippe De Staercke. Zo kwam hij heel wat te weten over bendeverdachte Apostolos Papadopoulos. Philippe De Staercke was ook de figuur in het Bendeonderzoek met wie Philippe V. zich bezighield.