De terugkomst van wolven in ons land laat niemand onberoerd. De ene ontvangt het dier met open armen, de andere vreest de carnivoor. In Vlaanderen is de terugkeer al lange tijd groot nieuws. Sinds Noella en August 4 welpen kregen, loopt voor het eerst in 150 jaar weer een roedel rond in Vlaanderen. Maar hoe zit het in Wallonië?