Wolven August en Noëlla kregen dit jaar minstens vijf welpen. Dat meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) dinsdag in Het Belang van Limburg.

Alle nieuwe welpen van het Limburgse wolvenpaar samen fotograferen, is volgens de krant geen sinecure. Al in mei passeerde een eerste welpje een camera. Daarna werden er al eens twee welpen samen met moeder Noëlla gefilmd. Half juni kon boswachter Ernesto Zvar 's morgens vroeg vier welpen tellen in het gezelschap van een jaarling. De daarop volgende weken passeerden ook al eens drie welpen de camera.

Een film van 27 juni bracht aan het licht: er zijn minstens vijf welpen, net zoals vorig jaar. Al is het best mogelijk dat het er nog meer zijn. Van de welpen van vorig jaar leven er nog drie. De twee vrouwtjes verongelukten. En vermoedelijk is er van die drie mannetjes eentje vertrokken.

De twee andere - intussen - jaarlingen waren de voorbije maanden meestal in de buurt van de ouders en de nieuwe welpen, ze gaan vaak samen met de ouders op jacht en zorgen ook mee voor de jongen.

