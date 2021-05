De afgelopen week is andermaal gebleken dat de vaccinatiecampagne bezaaid is met hindernissen.

Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, had het vrijdag op de wekelijkse persbriefing over een 'zeer woelige week' met naast de invoering van een leeftijdsgrens voor het vaccin van Johnson & Johnson ook een kleine vertraging bij Pfizer en vertragingen bij AstraZeneca. Bovendien zitten ook nog eens twee miljoen doses van Johnson & Johnson, waarvan een deel bestemd is voor ons land, vast in de fabriek in Beerse in afwachting van een grondige controle.

Hopen op Pfizer

Alle hoop lijkt dan ook gevestigd op Pfizer, dat zijn leveringen in juni met zowat 100.000 doses per week zou moeten kunnen opkrikken om het achterblijven van Johnson & Johnson op te vangen. Enkel op die manier lijkt het streven om tegen 11 juli elke Vlaming minstens een eerste prik aan te bieden nog haalbaar.

Ondanks al het negatieve nieuws, opende Dewolf met goed nieuws. Op enkele prikken na heeft Vlaanderen de kaap van 50 procent van de volwassen bevolking die een eerste vaccin heeft gekregen gerond. Voor de volledige populatie in Vlaanderen komt de kaap van 40 procent in zicht. Daarnaast prijken Vlaanderen en België nog steeds in de Europese kopgroep wat het plaatsen van de eerste prik betreft.

De komende weken komen nu stilaan de leeftijdscohortes tussen de 65 en 45 aan bod, al verschilt de snelheid afhankelijk van het vaccinatiecentrum. Het agentschap verklaart die regionale verschillen door een lagere vaccinatiegraad en de bevolkingssamenstelling, al benadrukt Dewolf dat de mediaan van de verschillende provincies al bij al niet ver uit elkaar ligt.

Weigeren

Net geen acht op de tien Vlamingen met onderliggende aandoeningen (79,7 procent) heeft namelijk al minstens een prik gekregen. Dewolf deelde ook mee dat tot nog toe 2,2 procent van de mensen met onderliggende aandoeningen een vaccin heeft geweigerd.

Eind juni terugval

De onzekerheden in de vaccinatiecampagne hebben nog niet meteen een impact op het aantal prikken dat volgende week in Vlaanderen zal worden toegediend. Met 607.920 vaccins wordt dan een recordaantal doses toegediend, waarvan iets minder dan twee derde is gereserveerd als eerste dosis. De week nadien staan 667.485 prikken ingepland, fors minder dan de voorheen aangekondigde 800.000, maar nog steeds goed voor een nieuw record.

De weken nadien blijven we wat op een plateau hangen om eind juni te dalen naar circa 375.000 doses. De naar beneden bijgestelde vooruitzichten zijn te wijten aan leveronzekerheden omtrent AstraZeneca en de invoering van de leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson. Bovendien volgt er in de week van 7 juni ook een kleinere levering van Pfizer, al zou die later in de maand juni wel worden weggewerkt. Toch is en blijft Pfizer het werkpaard van de vaccinatiecampagne. Meer nog, het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt dat door grotere leveringen van Pfizer het potentiële wegvallen van Johnson & Johnson kan worden opgevangen. Daarvoor zouden in de maand juni wekelijks 100.000 extra Pfizer-doses nodig zijn.

Veel hangt af van het leverschema van Pfizer voor juli. Daarover zou volgende week meer duidelijkheid moeten komen. Voor de maand juni vallen er met de huidige restricties liefst een half miljoen Johnson & Johnson-vaccins weg. 'It's a hell of a job om te proberen om de planning overeind te houden', besloot Dewolf

Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, had het vrijdag op de wekelijkse persbriefing over een 'zeer woelige week' met naast de invoering van een leeftijdsgrens voor het vaccin van Johnson & Johnson ook een kleine vertraging bij Pfizer en vertragingen bij AstraZeneca. Bovendien zitten ook nog eens twee miljoen doses van Johnson & Johnson, waarvan een deel bestemd is voor ons land, vast in de fabriek in Beerse in afwachting van een grondige controle.Alle hoop lijkt dan ook gevestigd op Pfizer, dat zijn leveringen in juni met zowat 100.000 doses per week zou moeten kunnen opkrikken om het achterblijven van Johnson & Johnson op te vangen. Enkel op die manier lijkt het streven om tegen 11 juli elke Vlaming minstens een eerste prik aan te bieden nog haalbaar. Ondanks al het negatieve nieuws, opende Dewolf met goed nieuws. Op enkele prikken na heeft Vlaanderen de kaap van 50 procent van de volwassen bevolking die een eerste vaccin heeft gekregen gerond. Voor de volledige populatie in Vlaanderen komt de kaap van 40 procent in zicht. Daarnaast prijken Vlaanderen en België nog steeds in de Europese kopgroep wat het plaatsen van de eerste prik betreft. De komende weken komen nu stilaan de leeftijdscohortes tussen de 65 en 45 aan bod, al verschilt de snelheid afhankelijk van het vaccinatiecentrum. Het agentschap verklaart die regionale verschillen door een lagere vaccinatiegraad en de bevolkingssamenstelling, al benadrukt Dewolf dat de mediaan van de verschillende provincies al bij al niet ver uit elkaar ligt. Net geen acht op de tien Vlamingen met onderliggende aandoeningen (79,7 procent) heeft namelijk al minstens een prik gekregen. Dewolf deelde ook mee dat tot nog toe 2,2 procent van de mensen met onderliggende aandoeningen een vaccin heeft geweigerd. De onzekerheden in de vaccinatiecampagne hebben nog niet meteen een impact op het aantal prikken dat volgende week in Vlaanderen zal worden toegediend. Met 607.920 vaccins wordt dan een recordaantal doses toegediend, waarvan iets minder dan twee derde is gereserveerd als eerste dosis. De week nadien staan 667.485 prikken ingepland, fors minder dan de voorheen aangekondigde 800.000, maar nog steeds goed voor een nieuw record. De weken nadien blijven we wat op een plateau hangen om eind juni te dalen naar circa 375.000 doses. De naar beneden bijgestelde vooruitzichten zijn te wijten aan leveronzekerheden omtrent AstraZeneca en de invoering van de leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson. Bovendien volgt er in de week van 7 juni ook een kleinere levering van Pfizer, al zou die later in de maand juni wel worden weggewerkt. Toch is en blijft Pfizer het werkpaard van de vaccinatiecampagne. Meer nog, het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt dat door grotere leveringen van Pfizer het potentiële wegvallen van Johnson & Johnson kan worden opgevangen. Daarvoor zouden in de maand juni wekelijks 100.000 extra Pfizer-doses nodig zijn. Veel hangt af van het leverschema van Pfizer voor juli. Daarover zou volgende week meer duidelijkheid moeten komen. Voor de maand juni vallen er met de huidige restricties liefst een half miljoen Johnson & Johnson-vaccins weg. 'It's a hell of a job om te proberen om de planning overeind te houden', besloot Dewolf