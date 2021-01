In de voorbije oudejaarsnacht hebben de zes Brusselse politiezones 528 interventies uitgevoerd. Daarbij hebben ze 184 mensen administratief opgepakt en 25 mensen gerechtelijk aangehouden.

De politie Brussel Hoofdstad voerde 68 administratieve aanhoudingen uit en zeven gerechtelijke, terwijl de collega's van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) 62 mensen administratief oppakten en twee gerechtelijk. In de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) ging het om 27 administratieve aanhoudingen en acht gerechtelijke, in Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) om 25 administratieve aanhoudingen en vijf gerechtelijke, in de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) om twee administratieve aanhoudingen en drie gerechtelijke en in de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) werd niemand opgepakt.

Eerder was al gemeld dat er 20 wagens en 2 scooters in brand waren gestoken, alsook dat er 55 oproepen waren geweest voor brandend straatmeubilair en 10 brandweerinterventies, waarvan drie voor woningbranden.

Verboden vuurwerk

Vuurwerk was in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden maar toch moest de politie Brussel Hoofdstad/Elsene 59 keer tussenkomen omdat er vuurwerk gebruikt werd. De collega's van Brussel West pakten daarvoor negen personen op en namen 130 stukken vuurwerk in beslag, in Brussel Zuid waren er 20 interventies, in Marlow tien, in Montgomery vier en in Brussel Noord werden 15 mensen betrapt.

Vierentachtig personen kregen een proces-verbaal omdat ze de avondklok niet respecteerden, en 55 omdat ze het samenscholingsverbod met de voeten traden. In Brussel Hoofdstad-Elsene werden vier feestjes stilgelegd met in drie gevallen vijf personen en in één geval acht personen. In Brussel Zuid ging het om een feestje met tien personen en in Brussel Noord om een feestje met 15 personen.

De politie Brussel Hoofdstad voerde 68 administratieve aanhoudingen uit en zeven gerechtelijke, terwijl de collega's van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) 62 mensen administratief oppakten en twee gerechtelijk. In de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) ging het om 27 administratieve aanhoudingen en acht gerechtelijke, in Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) om 25 administratieve aanhoudingen en vijf gerechtelijke, in de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) om twee administratieve aanhoudingen en drie gerechtelijke en in de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) werd niemand opgepakt.Eerder was al gemeld dat er 20 wagens en 2 scooters in brand waren gestoken, alsook dat er 55 oproepen waren geweest voor brandend straatmeubilair en 10 brandweerinterventies, waarvan drie voor woningbranden. Vuurwerk was in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden maar toch moest de politie Brussel Hoofdstad/Elsene 59 keer tussenkomen omdat er vuurwerk gebruikt werd. De collega's van Brussel West pakten daarvoor negen personen op en namen 130 stukken vuurwerk in beslag, in Brussel Zuid waren er 20 interventies, in Marlow tien, in Montgomery vier en in Brussel Noord werden 15 mensen betrapt. Vierentachtig personen kregen een proces-verbaal omdat ze de avondklok niet respecteerden, en 55 omdat ze het samenscholingsverbod met de voeten traden. In Brussel Hoofdstad-Elsene werden vier feestjes stilgelegd met in drie gevallen vijf personen en in één geval acht personen. In Brussel Zuid ging het om een feestje met tien personen en in Brussel Noord om een feestje met 15 personen.