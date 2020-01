Dit weekend vond in Antwerpen de laatste editie plaats van Wintervuur. Knack-redacteur Stijn Tormans begrijpt niet waarom het vuur gedoofd werd. 'Een stad die een festival als Wintervuur afschaft, houdt niet van cultuur.'

Soms brandt vuur op water. Wij zagen het dit weekend gebeuren op Wintervuur, met stip het mooiste winterfestival van Vlaanderen. Dat lag deze keer ook een beetje aan de locatie: een vergeten stuk stad aan de Ring, aan de achterkant van het Sportpaleis.

Ruwer is Antwerpen nergens. Het is een wijk die in geen enkele stadsgids staat, met wel twintig hoeken af. Elke keer kijk ik mijn ogen uit: soms zie ik er een wiel liggen, soms een been, soms een arm. Als Fellini ooit een film in Antwerpen had opgenomen, was de Slachthuiswijk zijn decor geweest.

Helaas is de wijk onlangs ontdekt door de politici en de projectontwikkelaars. Ze gaan er binnenkort veel te hoge woontorens bouwen. In de oude Slachthuiswijk zullen mensen als legkippen gestapeld worden. Met veel te weinig licht, lucht en groen, want daar valt geen geld mee te verdienen. Soms is nieuws volstrekt voorspelbaar: de stadskanker-van-de-toekomst is in aanmaak aan het Lobroekdok.

Net daar laaide het vuur de voorbije dagen hoog op. Met dank aan vijfsterrenvoorstellingen, van Requiem voor de vissen tot Wij de verdronkenen: geen hoogdravend en saai gelul, maar het meest relevante theater dat we de laatste maanden zagen. En niemand die Ik heb een kot met dertig kiekens kan zingen als die goede oude Vitalski, die op dreef was in zijn revue.

Wintervuur, de laatste editie © Stijn Tormans

Elke andere stad zou een festival als Wintervuur tegen de borst drukken en nooit meer lossen - ze zouden ook wel zot zijn. In Antwerpen zijn ze dat. Alles wat poëtisch en mooi is, moet blijkbaar afgeschaft worden in de Scheldestad. Wintervuur verdwijnt na acht edities niet uit budgettaire redenen, want geld is er genoeg in 't Stad. Wel omdat het volgens schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) 'te lokaal en te intiem' is.

De schepen was, net als haar collega's, in geen velden of wegen te bekennen dit weekend. Sneu, want ze had er kunnen leren wat de titel van het Antwerpse bestuursakkoord echt betekent: de grote verbinding. Er was dit weekend veel volk aan het Lobroekdek, van allerlei pluimages.

Joost mag weten wat de SP.A doet in het Antwerpse stadsbestuur - en zelfs die zal het niet weten.

Behoorlijk gênant ook dat de SP.A heeft ingestemd met de moord op het festival. Joost mag weten wat de socialisten doen in het Antwerpse stadsbestuur - en zelfs die zal het niet weten.'Ik ben nog elke dag blij dat we in het stadsbestuur gestapt zijn', zei schepen Jinnih Beels (SP.A) vorige week aan Gazet van Antwerpen. Ze voegde er ook aan toe dat ze zich nog onwennig voelde in de politiek. Dat valt goed mee. Ze praat al als een politicus.

Het wintervuur is gedoofd, de stad is een stuk saaier. Het is koud in Antwerpen.

Wintervuur, de laatste editie © Stijn Tormans

