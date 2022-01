De 399 windmolens in de negen windparken in het Belgische deel van de Noordzee hebben vorig jaar zowat 6,77 terrawattuur (TWh) geproduceerd. Dat komt overeen met de elektriciteitsbehoefte van bijna 2 miljoen gezinnen. Het gaat om bijna 8 procent van de totale elektriciteitsvraag van het land, zo meldt sectorkoepel Belgian Offshore Platform dinsdag.

2021 is het eerste jaar waarin de offshore windenergiezone volledig operationeel is geworden, klinkt het dinsdag in een bericht op de website van de sectororganisatie. "Sinds eind 2020 bedraagt de operationele windcapaciteit in de Belgische Noordzee 2.262 megawatt (MW), wat te vergelijken is met de capaciteit van de twee grootste kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) samen." Die bijkomende capaciteit leverde een nieuw productierecord op, ondanks het kleinere windaanbod met lagere windsnelheden in 2021. Het vorige record (6,73 TWh in 2020) werd licht aangescherpt.

De turbines die in 2020 nog geplaatst werden, draaiden voor het eerst een volledig jaar. De lagere windsnelheden vertalen zich wel in een gedaalde capaciteitsfactor, een graadmeter voor de productiviteit van de installatie. De verhouding tussen de effectieve productie en de productiecapaciteit kwam met andere woorden uit op 34,4 procent, tegenover zowat 38 procent gemiddeld.

De totale elektriciteitsvraag van het land klokte vorig jaar af op 84,4 TWh. Het jaar voordien was er daling.

De windturbines in de Belgische Noordzee leveren volgens de sector naar schatting jaarlijks een besparing van 3 miljoen ton CO2 op, berekend bij het huidige aandeel offshore windenergie in de energiemix. Dat stemt overeen met de jaarlijkse opname van CO2 van 3.000 vierkante kilometer bos, dixit de belangenverdediger van de offshorewindenergie.

