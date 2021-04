De windmolens op zee draaien maar aan een derde van hun capaciteit, hoewel het volop waait. 'Jammer', vinden de uitbaters van de parken. 'Groene elektriciteit zou voorrang moeten krijgen op grijze.' Ook minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vindt de afschakeling spijtig: 'Windmolens zouden nooit moeten worden afgeschakeld als het waait'.

Er staat een strakke wind, en toch leveren de windparken op zee maar een derde van de stroom die ze zouden kunnen leveren op een dag als vandaag. Dat blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform, de spreekbuis voor investeerders in hernieuwbare windenergie op de Belgische Noordzee. Heel wat van de windturbines zijn afgeschakeld, omdat er een groot deel van de dag negatieve prijzen gelden op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Negatieve prijzen zorgen ervoor dat het niet rendabel is om de windmolens te laten draaien.

Negatieve prijzen komen steeds meer voor op de stroommarkt. Er is steeds meer hernieuwbare energie uit wind en zon, terwijl ook de kerncentrales volop draaien. Er is dus veel aanbod, terwijl er op een dag als vandaag - paasmaandag - weinig vraag is.

Het Belgian Offshore Platform vindt het jammer dat de groene stroom niet bij de mensen kan komen. 'Groene stroom zou voorrang moeten krijgen op grijze', aldus Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform.

'Meest regelbaar'

Een van de parken die windmolens stillegt, is Norther, bevestigt CEO Thierry Aelens. Het park doet dat op vraag van een van de afnemers van de geproduceerde groene stroom, leverancier Eneco. 'We produceren minder stroom tussen 13 uur en 15 uur, en tussen 15 uur en 17 uur, respectievelijk 100 en 160 MW', zegt Aelens. Dat laatste komt neer op zowat de helft van de beschikbare capaciteit. Ook Aelens verwijst naar de negatieve prijzen op de markt voor het afschakelen van de windmolens. 'Het gebeurt inderdaad meer en meer dat we de windmolens moeten afschakelen. Er is meer en meer hernieuwbare energie, er is veel nucleaire capacteit en door de coronacrisis is er nog steeds minder vraag naar stroom dan voor de crisis. En offshore-windmolens zijn in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen het meest regelbaar. Het is spitstechnologie. Met één draai aan de knop kunnen we de capaciteit reduceren'.

'Meer opslag'

Minister Van der Straeten wijst op de nood aan flexibiliteit en opslag.'"Dankzij meer flexibiliteit en opslag zorgen we dat hernieuwbare energie altijd haar weg naar het elektriciteitsnet kan vinden'. Daarom werkt de regering een CRM-mechanisme uit. Dat is een steunsysteem voor investeerders voor de bouw van stuurbare energiecapaciteit. In de praktijk gaat het overwegend om gascentrales. 'Het CRM-mechanisme biedt die flexbiliteit: je kan deze capaciteiten af- en aanzetten. De komende jaren verdubbelt de federale regering de capaciteit van wind op zee en ook de regio's hebben ambitieuze plannen voor bijkomende zonnepanelen en wind op land', aldus nog de energieminister.

