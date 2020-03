Premier Sophie Wilmès keert "uiterlijk binnen zes maanden" terug naar het parlement om er het vertrouwen voor de regering te vragen. Dat zei ze dinsdagmiddag tijdens haar regeerverklaring in de Kamer.

'De bedoeling moet blijven om op termijn een federale regering te vormen die beschikt over een meerderheid voor een globaal en positief project voor ons land', zei ze.

De minderheidsregering van premier Sophie Wilmès (MR) wordt omgevormd tot een regering met volheid van bevoegdheid, die dan volmachten kan krijgen om de coronacrisis efficiënter aan te pakken. Die volmachten kunnen wel enkel aangewend worden voor maatregelen rond corona en zijn bovendien beperkt tot zes maanden. Alle andere bevoegdheidsdomeinen blijven in lopende zaken.

Oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo, Groen, N-VA, cdH en DéFI zullen de regering van MR, Open Vld en CD&V daarvoor steunen vanuit het parlement, kwamen ze zondagavond laat overeen. Maar 'de bedoeling moet blijven om op termijn een federale regering te vormen die beschikt over een meerderheid voor een globaal en positief project voor ons land', zei Wilmès dinsdagmiddag tijdens haar regeringsverklaring in de Kamer. 'Uiterlijk over zes maanden zal ik opnieuw het vertrouwen vragen van het parlement. Daardoor zullen we het kader van de lopende zaken voor de onderwerpen buiten deze crisis niet overstijgen', klonk het.

De minderheidsregering van Wilmès moet formeel het vertrouwen krijgen van het parlement om met volmachten aan de slag te kunnen gaan. Die stemming gebeurt donderdag. In haar regeerverklaring schetste de premier het project. De regering kan zich toeleggen op maatregelen rond de gezondheidssituatie, sociale zaken, de openbare orde en veiligheid en de sociaal-economische gevolgen van de crisis. 'Allemaal thema's die met de verschillende vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen worden verduidelijkt en verfijnd voordat ze - uiteraard - aan de Kamer ter stemming worden voorgelegd', verduidelijkte Wilmès. 'De uitvoering van de volmachten moet op het einde van deze periode in elk geval worden gecontroleerd door de Kamer.'

'Covid-19 vereist ongekende en uitzonderlijke maatregelen om de mensen te beschermen. Onze eerste prioriteit is om de middelen te vinden zodat ziekenhuizen zich kunnen concentreren op de verzorging van zieken. We staan in constante discussie met onze wetenschappelijke en medische experten en met het crisiscentrum om de situatie op te volgen en de goede beslissingen te nemen op het goede moment', klonk het.

Later op de middag vindt nog een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaats, zei Wilmès. Die zal het laatste rapport van de experten in de risk management group evalueren en 'indien nodig snel bijkomende maatregelen te nemen om de gezondheid van onze burgers te beschermen'.

Die vergadering vindt volgens verschillende bronnen plaats om 16 uur.

Wilmès vroeg meteen na haar regeerverklaring het vertrouwen van de Kamer. Donderdagvoormiddag debatteert de Kamer over de verklaring, de stemming volgt donderdagnamiddag, 48 uur na het discours van de premier. 'Ik ben me bewust van de context die me hier brengt, maar ben ook vastberadener dan ooit', sloot Wilmès af. 'Met één simpele doelstelling voor ogen: de gezondheid van onze bevolking beschermen. Dat is geen programmapunt, dat is onze meest fundamentele opdracht.'

