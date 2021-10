Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) is van maandag tot en met woensdag in Rwanda voor deelname aan een ministeriële conferentie die de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie moet voorbereiden. Die top vindt in februari 2022 in Brussel plaats.

Wilmès zal er ook bilateraal met verschillende van haar Afrikaanse ambtgenoten praten, maar een overleg met Rwandese functionarissen is nog niet bevestigd. Na de veroordeling van de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina tot 25 jaar cel staan de diplomatieke relaties met Kigali onder druk.

De conferentie wordt geleid door de Congolese buitenlandminister Christophe Lutundula (Congo zit momenteel de AU voor) en de hoge vertegenwoordiger van Europese buitenlandbeleid Josep Borrell. Onderwerpen die op de agenda staan, zijn veiligheid, goed bestuur, migratie, investeringen in duurzame ontwikkeling en de toegang tot vaccinatie tegen COVID-19. België zal extra aandacht vragen voor het Grote Merengebied en de Sahel. Als belangrijke producent van coronavaccins zal ons land ook een pleidooi houden voor een snellere verdeling van de vaccins en voor het opdrijven van de productie. In Rwanda zal Wilmès overleg plegen met haar collega's uit Marokko, Algerije, Tunesië, Angola en Senegal. De Congolese minister Lutundula ontmoette ze vorige vrijdag al in Brussel.

Bilateraal overleg met Rwanda staat ook op de agenda, maar is nog niet bevestigd. Brussel en Kigali beleven een diplomatiek woelige periode na de veroordeling op 20 september van de Rwandese Belg Paul Rusesabagina tot 25 jaar cel voor het 'oprichten en behoren tot' het Front de libération nationale (FLN), een Rwandese rebellenbeweging die ervan beschuldigd wordt tussen 2018 en 2019 dodelijke aanslagen te hebben gepleegd in Rwanda. Rusesabagina verwierf internationale bekendheid nadat hij tijdens de Rwandese genocide het leven van meer dan 1.000 Tutsi's had gered en zijn verhaal verfilmd was in 'Hotel Rwanda'.

Intussen is Rusesabagina uitgegroeid tot een hevige criticus van president Paul Kagame. Hij werd opgepakt toen een vliegtuig waarin hij zat niet zoals gepland in Burundi landde, maar in Kigali. Volgens minister Wilmès en volgens de Verenigde Staten, het land waar hij tot voor zijn arrestatie woonde, heeft hij daarna geen eerlijk proces gekregen. Uit onvrede met de kritiek annuleerde Rwanda vorige maand een bilaterale ontmoeting met Wilmès die in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York had moeten plaatsvinden. Enkele dagen later kon de Rwandese ambassadeur in Brussel wel ontvangen worden.

Intussen heeft het openbaar ministerie in Rwanda aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordeling van Rusesabagina en vraagt het een levenslange celstraf. Tijdens een debat in het Europees Parlement vroeg buitenlandverantwoordelijke Borrell enkele weken geleden 'de ernstige beschuldigingen tegen (Rusesabagina) en het bewijsmateriaal dat aangedragen werd niet te negeren'. Een groot deel van die bewijzen konden bovendien slechts door de samenwerking met de Belgische autoriteiten aangedragen worden, zei Borrell. De Europarlementsleden zelf vragen de repatriëring van Rusesabagina om humanitaire redenen, zonder zich uit te spreken over zijn schuld of onschuld.

Hoe dan ook kan niets ondernomen worden zonder de medewerking van Rwanda, heeft minister Wilmès al in de Kamer verklaard. 'We proberen een maximaal aantal kanalen open te houden om Paul Rusesabagina zo goed mogelijk te helpen.'

