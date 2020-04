Experts zijn het erover eens dat het effect van onze inspanningen al te zien is aan hoe het coronavirus in België evolueert. Dit is duidelijk te zien aan een reeks indicatoren, zoals de snelheid waarmee het virus zich verspreidt of hoe snel het aantal bedden in onze ziekenhuisafdelingen verdubbelt, zei premier Sophie Wilmès zondag in een videoboodschap.

'Het zijn cijfers die hoop geven, maar ondanks alles moeten we blijven volhouden, meer dan ooit', aldus premier Wilmes, die in de videoboodschap ook waarschuwt dat we een lang proces van heropbouw voor de boeg hebben.

'De periode die we nu meemaken is ongezien en overweldigt ons in meerdere opzichten. Om u te beschermen en de mensen die u graag ziet en in feite om de hele samenleving te beschermen, hebben we een reeks moeilijke maatregelen moeten nemen, die onze gewoonten, ons maatschappelijk leven en ons economisch leven hebben overhoop gegooid', aldus Wilmès. 'De offers die we brengen zijn heel groot, zeker voor mensen die alleen zijn. En deze offers mogen niet voor niets zijn.'

De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat we tot nu toe hebben kunnen vermijden dat de ziekenhuizen en de afdelingen intensieve zorgen oververzadigd raken, aldus Wilmès. Ze wijst erop dat het ook nog steeds mogelijk is om patiënten indien nodig naar andere ziekenhuizen over te brengen. 'Helaas weten we dat er na de piek van de besmettingen nog veel ziekenhuisopnames zullen volgen en helaas ook overlijdens. Die berichten de komende weken zullen een beproeving zijn.'

Toch moeten we standhouden en solidair zijn, en de regels van social distancing blijven volgen. De premier geeft ook toe dat ons gezondheidssysteem, dat nochtans goed georganiseerd is, het moeilijk heeft nu. 'Het tekort van medisch materiaal is daar een illustratie van. Onzekerheid over de levering is helaas de norm geworden', zegt ze. Wilmès belooft dan ook te blijven vechten om zoveel mogelijk beschermend materiaal te kunnen verdelen en het aantal tests nog op te drijven.

De eerste minister waarschuwt ook dat we de socio-economische gevolgen van de crisis zullen blijven voelen lang nadat de situatie genormaliseerd is. Ze verwijst naar de maatregelen die de regeringen al hebben genomen om werknemers, zelfstandigen en werkgevers te ondersteunen en benadrukt dat er nog maatregelen gaan volgen, 'vooral ter ondersteuning van de gezondheidssector'.

Wanneer ons leven er weer normaal zal uitzien, kan Wilmès nog niet zeggen. De huidige maatregelen lopen tot 19 april en kunnen na evaluatie verlengd worden tot en met 3 mei. Ook zegt ze dat de terugkeer naar het normale leven gradueel zal verlopen, en dat die overgang mee voorbereid zal worden door een team van deskundigen.

'We hebben een lang proces van heropbouw voor de boeg', aldus de premier. 'Het is evident dat er een voor en na corona zal zijn. Of het nu gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan of meer algemeen over de manier waarop onze samenleving functioneert. We moeten sterker uit deze beproeving komen.'

