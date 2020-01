Willem van de Voorde is de nieuwe permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie. Dat bevestigt de Belgische 'pv' woensdag met een Twitterbericht. Het voorbije anderhalf jaar was van de Voorde Belgisch ambassadeur in Berlijn.

De post van permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie is een absolute topjob in de Belgische diplomatie. Van de Voorde vervangt bij de pv in de Brusselse Belliardstraat François Roux, die sinds 1 december het kabinet leidt van Europese Raadsvoorzitter Charles Michel.

Van de Voorde werd in 2014 ambassadeur in Wenen en was sinds september 2018 op post in Berlijn. Voor hij ambassadeur werd, was hij adjunct-kabinetschef van achtereenvolgens Steven Vanackere en Didier Reynders toen ze minister van Buitenlandse Zaken waren. Daarvoor werkte hij op de Belgische ambassades in Berlijn en Tokio, tussen 1994 en 2000 was Van de Voorde secretaris van koningin Paola.

De post van permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie is een absolute topjob in de Belgische diplomatie. Van de Voorde vervangt bij de pv in de Brusselse Belliardstraat François Roux, die sinds 1 december het kabinet leidt van Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Van de Voorde werd in 2014 ambassadeur in Wenen en was sinds september 2018 op post in Berlijn. Voor hij ambassadeur werd, was hij adjunct-kabinetschef van achtereenvolgens Steven Vanackere en Didier Reynders toen ze minister van Buitenlandse Zaken waren. Daarvoor werkte hij op de Belgische ambassades in Berlijn en Tokio, tussen 1994 en 2000 was Van de Voorde secretaris van koningin Paola.