De voorzitters van de Franstalige socialistische vakbond FGTB en de Franstalige liberale partij MR, Robert Vertenueil en Georges-Louis Bouchez, hebben woensdag een ontmoeting gehad op de zetel van de FGTB in Brussel.

Ze pleiten voor 'een nieuw sociaal pact', zo bericht de krant Le Soir donderdag.

Bouchez en Vertenueil zijn naar eigen zeggen bereid om een nieuw sociaal pact te onderhandelen eenmaal er opnieuw een regering met volwaardige bevoegdheden is. "Er is een gemeenschappelijke vaststelling: het is tijd om het land een nieuw sociaal contract of sociaal pact te geven", zegt Bouchez. De MR-voorzitter onderstreept dat zijn partij en de socialistische vakbond het verre van eens zijn, maar "ze maken op zijn minst hun handen vuil".

Ook Verteneuil beklemtoont dat "een gemeenschappelijk memorandum" van de FGTB en de MR "niet voor morgen zal zijn". Maar ook hij predikt dialoog, gezien de rampzalige economische prognoses.

Volgens de vakbondsman is het duidelijk dat er een nieuwe evenwichten moeten gevonden worden om oplossingen voor bedrijven en werknemers te vinden. Dat moet uitmonden in een sociaal pact dat de werkomstandigheden moet verbeteren. "We zijn het niet eens, en toch zijn we het eens", erkent hij.

Ze pleiten voor 'een nieuw sociaal pact', zo bericht de krant Le Soir donderdag. Bouchez en Vertenueil zijn naar eigen zeggen bereid om een nieuw sociaal pact te onderhandelen eenmaal er opnieuw een regering met volwaardige bevoegdheden is. "Er is een gemeenschappelijke vaststelling: het is tijd om het land een nieuw sociaal contract of sociaal pact te geven", zegt Bouchez. De MR-voorzitter onderstreept dat zijn partij en de socialistische vakbond het verre van eens zijn, maar "ze maken op zijn minst hun handen vuil". Ook Verteneuil beklemtoont dat "een gemeenschappelijk memorandum" van de FGTB en de MR "niet voor morgen zal zijn". Maar ook hij predikt dialoog, gezien de rampzalige economische prognoses. Volgens de vakbondsman is het duidelijk dat er een nieuwe evenwichten moeten gevonden worden om oplossingen voor bedrijven en werknemers te vinden. Dat moet uitmonden in een sociaal pact dat de werkomstandigheden moet verbeteren. "We zijn het niet eens, en toch zijn we het eens", erkent hij.