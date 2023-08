Wielertoerisme in Wallonië: ‘Dit was de beste julimaand sinds jaren’

Dankzij de e-bike zijn er in Wallonië duidelijk meer wielertoeristen. Dat maakt het kwakkelweer ruimschoots goed.

Een uitgeregende maand juli, een kortere zomervakantie aan Franstalige kant en een grote buitenlandse reislust na de coronabeperkingen. En tóch is de voorlopige balans van het zomertoerisme in Wallonië positief, zegt Etienne Claude, directeur van VISITWallonie.be, de officiële website voor toerisme in Wallonië. ‘Door het slechte weer is het tot dusver een vreemde zomer. In juli zagen we een lichte daling van het aantal Vlaamse toeristen, die allicht meer voor het buitenland hebben gekozen dan vorig jaar. Daartegenover staan dan weer meer Franse en Nederlandse toeristen. En als het gaat om het aantal reservaties voor accommodaties en toeristische attracties via ons platform, beleefden we de beste julimaand sinds jaren.’

Om de impact van de – voor het eerst – kortere zomervakantie in het Franstalig onderwijs te kunnen beoordelen, is het nog te vroeg, zegt Claude. ‘We beleven het jaar nul van de gespreide schoolvakanties in België, maar op zich is het goed dat de toeristische periode wordt opgerekt. Al is het daardoor moeilijker om jobstudenten te vinden.’

Claude benadrukt het stijgende belang van grote evenementen zoals muziekfestivals of de grand prix formule 1 van Francorchamps voor de Waalse toerismesector. ‘Festivals en formule 1 geven België internationale uitstraling en trekken veel buitenlandse toeristen aan. Wij proberen daarop in te haken door met de organisatoren van die evenementen vakantieformules uit te dokteren, zodat toeristen een paar dagen langer blijven.’

De belangrijkste troef van Wallonië blijft de mooie natuur. Op dat gebied is er volgens Claude een hele evolutie gaande. ‘We zijn onze achterstand aan het inhalen op het vlak van fietsknooppunten. Daardoor is er een sterke trend richting meer wielertoerisme, mede mogelijk gemaakt door het succes van de e-bike, een zegen in een heuvelachtig gebied als Wallonië. En we organiseren nu ook bagagetransport, waardoor we toeristen een fietstocht kunnen aanbieden van Maastricht tot Frankrijk.’

Culturele bezoeken aan Waalse steden worden ook populairder. ‘Waalse steden investeren nu in citymarketing, net zoals Vlaamse steden jaren geleden al hebben gedaan. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Wallonië heeft weliswaar geen grote cultuursteden zoals Gent of Brugge, maar steden met een wat ruiger profiel, zoals Charleroi. Die stad valt tegenwoordig in de smaak bij jonge bezoekers, dankzij een bloeiende hedendaagse kunstscène.’