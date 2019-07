Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement komt vrijdag om 11 uur samen om zich te buigen over de opvolging van Kris Van Dijck als voorzitter van het Vlaams Parlement. In principe mag de grootste partij, N-VA, iemand voordragen. Wie dat wordt, is nog onduidelijk, maar binnen de partij klinken vooral de namen van Wilfried Vandaele en fractieleider Matthias Diependaele.

Waarnemend parlementsvoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft het Uitgebreid Bureau, dat is het Vast Bureau van het parlement aangevuld met de fractieleiders, samengeroepen om zich vrijdag 'te beraden over het ontslag van de voorzitter'.

Het Uitgebreid Bureau zal 'nagaan welke verdere stappen het parlement moet nemen om een nieuwe voorzitter aan te stellen'.

De verwachting is dat de grootste partij, N-VA, een kandidaat zal voordragen om de fakkel van Van Dijck over te nemen. Wie dat wordt, is donderdagavond nog onduidelijk. De fractie is ook niet meer samengekomen over de kwestie.

Volgens verschillende bronnen zijn Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan en parlementslid sinds 2009, en fractieleider Matthias Diependaele de grootste kanshebbers om Van Dijck op te volgen. Hun namen worden het vaakst genoemd.

Wordt het Diependaele, dan moet de partij wel op zoek naar een nieuwe fractieleider. Ook de naam van Nadia Sminate valt hier en daar. Zij zetelt sinds 2014 in het Vlaams Parlement en zit sindsdien ook in het bureau van het parlement. Het is niet uitgesloten dat de knoop pas vrijdagochtend zelf wordt doorgehakt.