Wie terugkeert uit een gebied waar de maatregelen om covid-19 in te dijken opnieuw zijn verstrengd, krijgt een coronatest en zal gevraagd worden om in thuisisolatie te blijven. Dat heeft de Risk Management Group beslist, tweet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Nu het coronavirus in onder meer bepaalde streken in Spanje en Portugal opnieuw opflakkert, roepen steeds meer mensen op om teruggekeerde Belgische toeristen te isoleren en te testen op een besmetting. De schrik zit erin dat het scenario van de krokusvakantie, toen veel Belgen op vakantie besmet raakten met het coronavirus, zich herhaalt.

De Risk Management Group, die op basis van een risicoanalyse van de Risk Assessment Group uitdoktert welke beschermingsmaatregelen nodig zijn voor de volksgezondheid, boog zich vanmiddag over die vraag en beslist nu om Belgen die terugkeren uit gebieden waar opnieuw strengere coronamaatregelen zijn genomen op dezelfde manier te bekijken als de hoogrisicocontacten. Dat tweet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Dat betekent dat zij zich laten testen en in quarantaine gaan', klinkt het.

Hoogrisicocontact

In het contactonderzoek wordt de hoogrisicocontacten - mensen die langer dan een kwartier en van dichtbij in contact waren met een coronapatiënt - gevraagd om veertien dagen in thuisisolatie te blijven. Dat zal dus ook gebeuren voor wie terugkeert uit een risicogebied. Die mensen worden ook getest op het coronavirus, één keer aan het begin van de quarantaine en mogelijk een tweede keer, minstens negen dagen na de terugkeer en ten vroegste vijf dagen na de eerste test. Is die tweede test opnieuw negatief, dan wordt de thuisisolatie opgeheven.

Of de quarantaine ook verplicht kan worden opgelegd, is niet helemaal duidelijk. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet afgelopen weekend nog verstaan dat er geen wettelijk kader bestaat om mensen van wie niet bewezen is dat ze besmet zijn verplicht in thuisisolatie te zetten. (Belga)

