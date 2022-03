Op 10 mei 2022 worden de Ultimas 2021 uitgereikt in De Singel te Antwerpen. Dit jaar wordt ook de nieuwe Ultima Publieksprijs toegekend. En u bepaalt wie die prijs krijgt.

Sinds 2003 worden de Vlaamse Cultuurprijzen jaarlijks uitgereikt. In 2017 werden ze omgedoopt tot 'de Ultimas'. De prijzen huldigen kunstenaars uit zowat alle hoeken van het cultuurveld die het afgelopen jaar opvielen met hun werk. Naast het beeldje La Ultima Isla van Philip Aguirre (*) is aan elke prijs een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. De kunstenaar die de 'Ultima voor Algemene Culturele Verdienste' krijgt, ontvangt 20.000 euro.

...

Sinds 2003 worden de Vlaamse Cultuurprijzen jaarlijks uitgereikt. In 2017 werden ze omgedoopt tot 'de Ultimas'. De prijzen huldigen kunstenaars uit zowat alle hoeken van het cultuurveld die het afgelopen jaar opvielen met hun werk. Naast het beeldje La Ultima Isla van Philip Aguirre (*) is aan elke prijs een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. De kunstenaar die de 'Ultima voor Algemene Culturele Verdienste' krijgt, ontvangt 20.000 euro. Tot de editie van 2020 werden Vlaamse kunstenaars uit twaalf disciplines - waaronder amateurkunsten, architectuur, circus, podiumkunsten, beeldende kunst en letteren - genomineerd en bekroond door een leger van vakjury's. Vanaf deze 2021-editie komt er een categorie bij - de 'Publieksprijs' - én een bijbehorende vakjury: u. Van 15 maart tot 15 april 2022 kunt u een evenement nomineren dat zich minder goed in een hokje laat stoppen maar u wel een van de mooiste cultuurbelevenissen van 2021 bezorgde. Zowel musicals, tentoonstellingen, lichtspektakels, city-events of eigenzinnige festivals kunnen genomineerd worden. Twee belangrijke voorwaarden zijn dat het evenement in 2021 plaatsvond in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én mikte op een zo breed mogelijk publiek. Herleefde u afgelopen zomer helemaal tijdens het intieme muziekfestival Werchter Parklife? Vond u Jan Verheyens Bittersweet Sixteen de heerlijkste filmervaring van het jaar? Was uw bezoek aan de Gentse expo Lights on Van Eyck een onvergetelijke ervaring? Die events werden al genomineerd. Die genomineerdenlijst moet veel langer worden. Staat u nog elke dag zingend op nadat u Stany Crets' musical Mamma Mia (Deep Bridge) bezocht? Bezorgde het openluchtspektakel De Grote Schijn 2021 in OLT Rivierenhof u de meest magische natuurwandeling in jaren? Of kon u dankzij het openluchtfestival Campo Solar in een maisveld te Damme eindelijk weer genieten van stand-upcomedy en concerten? Surf naar ultimaspublieksprijs.be. U klikt op 'Nomineren' en vult de naam en het mailadres van uw uitverkoren event in. Schreeuw uw nominatie via sociale media van de daken. Alle Belgen kunnen vanaf 1 april tot en met 5 mei op een van de genomineerden stemmen. Wie weet, doet u op 10 mei een van de culturele spelers die tot nu toe door de mazen van het net glipten, glunderen van trots op het podium van De Singel.