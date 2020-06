Gaea Schoeters schreef het libretto van Usher, de opera van Annelies Van Parys voor Staatsoper Berlin en Folkoperan Stockholm. Wie de opera wil horen, belt het callcenter.

Hoe werd Usher een 'te bellen' opera? Gaea Schoeters: De opera ging in 2018 in Berlijn in première. Dit voorjaar zou Usher door toedoen van Muziektheater Transparant en Opera Ballet Vlaanderen in Gent, Antwerpen en Rotterdam spelen. Toen brak de coronacrisis uit. Dat de opera nu toch te horen is, is te danken aan Mary Miller - zij is de directeur van de Bergen National Opera - en aan Ethel Maude, een kunstcollectief uit Edinburgh. Zij herinnerden zich dat Marcel Proust met de telefoon op zijn nachtkastje belde naar de 'Théâtrophone' van L'Opéra national de Paris. Als ik inbel, begint sopraan Alexandra Büchel te zingen? Schoeters: Er wordt niet live aan de telefoon gezongen. Een tiental medewerkers bevolkt het callcenter. Zij zullen vertellen wat er zich achter de schermen van 'hun productie' afspeelde en schakelen de bellers dan door naar een opgenomen muziekfragment, een opgenomen interview met de regisseur of, in mijn geval, een experiment van de librettist en de componist. Vertel. Schoeters: Met Annelies Van Parys nam ik een geluidsfragment op waarin ik voorlees uit de tekst waarop het libretto gebaseerd is: Edgar Allan Poe's horrorverhaal The Fall of the House of Usher, over een man die zijn zieke vriend Roderick bezoekt. Samen begraven ze Rodericks zus, levend. Dan vertel ik hoe we het verhaal uitwerkten tot een libretto en een metafoor van onze tijd, waar angst een machtsmiddel is. En Annelies legt vervolgens uit hoe ze van Claude Debussy's onafgewerkte opera La chute de la maison Usher haar Usher maakte. Nadien kun je een muziekfragment beluisteren of zappen naar een andere opera. Usher is een kleinschalige productie - vier zangers plus dertien muzikanten op de scène, vormgegeven als een traphal - dus we hopen snel, wie weet dit najaar, live te spelen. In de tussentijd kun je ons bellen.