Wie durft zo’n flexbus van De Lijn een halfuur voor vertrek te boeken?

In het schatrijke, dichtbevolkte en piepkleine Vlaanderen heeft iedereen recht op fatsoenlijk openbaar vervoer.

Twee of drie jaar geleden dacht ik hoogstpersoonlijk getuige te zijn van hét ultieme dieptepunt van De Lijn. Aan de metrohalte Groenplaats in Antwerpen was op het bord waar normaal de aankomsturen van de trams worden vermeld enkel de zoekpagina van Google te zien. Aan de misschien wel drukbezochtste halte van Vlaanderen had iedereen er het raden naar wanneer de tram zou komen, want die zoekrobot kon helaas ook niet worden geraadpleegd door de reizigers die zich eraan stonden te vergapen. Drie (3!) weken later stond dat scherm nog altijd op hetzelfde beeld: Google ad infinitum. Hoe kwam het dat een bedrijf met een jaarlijks budget van 1,2 miljard euro er niet in slaagde om zo’n futiele fout – type control-alt-delete – binnen enkele dagen op te lossen? Was dat echt al te moeilijk? Compleet onbegrijpelijk, zeker voor metrogebruikers die zich in Antwerpen al jaren vaak wat aan hun lot overgelaten voelen.

What was I wrong. Maak kennis met Hoppin.

Die ondergrondse metrohaltes in Antwerpen zijn de praalpaleisjes van De Lijn. Er zijn er misschien een heel aantal aftands en versleten, maar geen enkele gebruiker van het openbaar vervoer in Vlaanderen kan beter staan dan daar. Af en toe slaat een tram ook eens een rit over, maar het zou wel heel flauw zijn om daar nog veel langer over te zeuren. Reizigers in de rest van Vlaanderen zijn namelijk véél slechter af. Alleen al de gebruiksaanwijzing van Hoppin, zoals de nieuwe dienst van De Lijn heet voor reizigers die niet door het normale net bediend worden, leest voor iedereen die een metro gewend is als een horrorverhaal. Daarbovenop kwamen de voorbije dagen nog eens in alle media de meest treurige getuigenissen over die nieuwe dienstregeling. Reizigers die afhankelijk worden van De Lijn Flex om buiten te komen, gaan een ongewisse toekomst tegemoet. Volgens de website van De Lijn moet het mogelijk zijn om zo’n flexbus tot dertig minuten voor vertrek online te boeken. Zou iemand het werkelijk aandurven om daarop te rekenen?

De Lijn hoort een onderdeel te zijn van onze sociale zekerheid. Zelfs mensen die ooit het onzalige idee hadden, en daar ook gewoon netjes een vergunning voor kregen, om een huis te bouwen in overstromingsgebied, verdienen fatsoenlijk openbaar vervoer. In een schatrijk, dichtbevolkt en piepklein graafschap als Vlaanderen lijkt me dat trouwens nu ook weer geen onoverkomelijke opdracht. Misschien kan de Brusselse MIVB het ons eens uitleggen.