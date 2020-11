Wie 25.000 handtekeningen bij elkaar krijgt kan binnenkort zelf een wetsvoorstel op de agenda van de Kamer zetten. De Kamercommissie Reglement zette het licht daarvoor op groen.

De hervorming van het klassieke petitierecht tot een volwaardig burgerinitiatief was een besluit van de werkgroep politieke vernieuwing uit de vorige legislatuur. De wet die dat burgerinitiatief invoert werd vorig jaar gestemd in de Kamer, vandaag/woensdag heeft de Kamercommissie Reglement het voorstel rond de modaliteiten van die wet goedgekeurd.

Wie 25.000 handtekeningen verzamelt, kan zo binnenkort een wetsvoorstel op de agenda van de Kamer zetten. Het moet dan wel om handtekeningen uit de drie gewesten gaan, waarvan minstens 14.500 uit Vlaanderen, 8.000 uit Wallonië en 2.500 uit Brussel. Verzoekschriften kunnen online ingediend worden.

Parlement wordt meer een open huis

'Het heeft even geduurd, maar nu is alles klaar om het volwaardig burgerinitiatief eindelijk door te voeren', zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo, één van de indieners van het voorstel. Calvo spreekt van een 'belangrijke stap om de muren tussen parlement en burgerinitiatieven te slopen'.

'Het parlement wordt zo meer een open huis. We gooien de ramen en deuren van onze instelling open, net om er veel meer een ontmoetingsplaats van mensen en ideeën van te maken', klinkt het.

