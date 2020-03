De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt de uitbraak van het coronavirus Covid-19 als een pandemie. Dat heeft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag verklaard.

De topman van het VN-gezondheidsagentschap wees erop dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus buiten China de voorbije weken is verdertienvoudigd, en het aantal getroffen landen verdrievoudigd. Er zijn volgens de WHO nu meer dan 118.000 gevallen in 114 landen, en 4.291 mensen zijn gestorven. De organisatie verwacht dat de aantallen de komende weken verder zullen oplopen.

De verspreiding van het nieuwe coronavirus is volgens de topman alarmerend, maar dat is het gebrek aan actie volgens hem ook. "We hebben landen elke dag opgeroepen om snel en ingrijpend actie te ondernemen", aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus. "We hebben luid en duidelijk aan de alarmbel getrokken."

Tegelijkertijd benadrukte de topman dat het gebruik van het woord "pandemie" an sich niets verandert. Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven", aldus de WHO-chef.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Hij wees erop dat verschillende landen, zoals China en Zuid-Korea, hebben getoond dat het mogelijk is het virus te beteugelen. "Vind, isoleer en behandel elk geval van Covid-19, en spoor elk contact op", zo riep de WHO-chef op. Op die manier kunnen landen volgens hem vermijden dat enkele besmettingen uitgroeien tot een cluster, of dat een cluster van besmettingen doorheen een volledige gemeenschap doorgegeven wordt.

De vorige keer dat de Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie uitriep, was in 2009. Toen waarde het A/H1N1-virus, beter bekend als de Mexicaanse griep, wereldwijd rond.

Lees ook: Coronavirus: 'Thuisverplegers zijn bang om hun patiënten te besmetten'

Volg al het nieuwe over het nieuwe coronavirus in onze LIVE.

De topman van het VN-gezondheidsagentschap wees erop dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus buiten China de voorbije weken is verdertienvoudigd, en het aantal getroffen landen verdrievoudigd. Er zijn volgens de WHO nu meer dan 118.000 gevallen in 114 landen, en 4.291 mensen zijn gestorven. De organisatie verwacht dat de aantallen de komende weken verder zullen oplopen. De verspreiding van het nieuwe coronavirus is volgens de topman alarmerend, maar dat is het gebrek aan actie volgens hem ook. "We hebben landen elke dag opgeroepen om snel en ingrijpend actie te ondernemen", aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus. "We hebben luid en duidelijk aan de alarmbel getrokken." Tegelijkertijd benadrukte de topman dat het gebruik van het woord "pandemie" an sich niets verandert. Volgens hem kunnen alle landen samen de koers van deze wereldwijde epidemie veranderen. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven", aldus de WHO-chef. Hij wees erop dat verschillende landen, zoals China en Zuid-Korea, hebben getoond dat het mogelijk is het virus te beteugelen. "Vind, isoleer en behandel elk geval van Covid-19, en spoor elk contact op", zo riep de WHO-chef op. Op die manier kunnen landen volgens hem vermijden dat enkele besmettingen uitgroeien tot een cluster, of dat een cluster van besmettingen doorheen een volledige gemeenschap doorgegeven wordt. De vorige keer dat de Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie uitriep, was in 2009. Toen waarde het A/H1N1-virus, beter bekend als de Mexicaanse griep, wereldwijd rond.