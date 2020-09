De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zondag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in 24 uur gemeld. In een dag tijd zijn er wereldwijd 307.930 infectiegevallen bijgekomen. De grootste toenames zijn ook ditmaal geregistreerd in India, de Verenigde Staten en Brazilië. Volgens de WHO nam het dodental met 5.537 toe tot in totaal 917.417.

De coronasite van WorldOmeter, die de binnenkomende gegevens real time verwerkt, gaf vrijdag al door dat het gevreesde virus mondiaal in één etmaal 310.692 nieuwe slachtoffers had gemaakt. Bij deze Amerikaanse statistici stond het sterftecijfer zondagavond laat op 927.141. In de VS zijn nu bijna 200.000 patiënten overleden aan COVID-19. (Belga)