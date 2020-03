De Vlaamse scholen hebben woensdag scholieren en ouders geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen in verband met de corona-gezondheidscrisis. De richtlijnen gelden voor minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. De scholen kregen hiervoor een modelbrief ter beschikking.

In het algemeen wordt iedereen gevraagd om situaties te vermijden waar veel mensen samenkomen en om contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Als basisprincipe geldt voor scholen dat men volwassenen en externen die niet op school moeten zijn uit de school houdt en het contact tussen kinderen en volwassenen beperkt. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Het betekent ook dat scholen zich de komende weken beperken tot lesgeven. Activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra... gaan niet door. Meerdaagse (buitenlandse) excursies worden uitgesteld.

Eendaagse uitstappen in open lucht en zwemmen kunnen wél doorgaan. Oudercontacten kunnen eventueel telefonisch verlopen. Ouders krijgen de raad om in de mate van het mogelijke hun kind door iemand anders te laten ophalen of opvangen dan de grootouders, die tot de risicogroep behoren. Aan leerlingen en personeel met een zwakker immuunsysteem (door kankerbehandeling, diabetespatiënten...) of zwangere vrouwen wordt gevraagd om contact op te nemen met hun behandelende arts om te bespreken of thuisblijven aangewezen is.

Daarnaast wordt nog eens gevraagd om de voorzorgsmaatregelen toe te passen om het risico op besmetting in te perken. De bestaande hygiënevoorzieningen in scholen (water en zeep + doekjes of handblazers) zijn afdoende. Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, dan is er geen reden om thuis te blijven.

Hebben leerlingen of personeel symptomen op school, dan gaan ze naar huis. Zij contacteren telefonisch de huisarts, die de juiste procedure volgt.

Vele scholen leggen in hun communicatie met de ouders nog eens uit dat scholen in Vlaanderen preventief sluiten nog steeds niet nodig is volgens het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), omdat de gevolgen van het coronavirus voor kinderen veel beperkter zijn. Ze zijn minder ziek en ze genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te weerstaan dan volwassenen. Het doel is nu net om kwetsbare groepen te beschermen en het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, kinderen komen bij sluiting mogelijk meer in contact met kwetsbare groepen, wat net te vermijden is. (Belga)